Elon Musk hoopt in januari Starship in baan om aarde te kunnen lanceren

SpaceX-ceo Elon Musk hoopt dat de Starship-raket in januari 2022 voor het eerst in een baan om de aarde gebracht kan worden. Musk waarschuwt wel voor de risico's en durft niet te zeggen dat het meteen een succesvolle vlucht zal zijn.

Musk zegt in een meeting van de National Academies of Sciences, Engineering and Medicine dat de orbital boosters en Starship voor de eerste baanvlucht gebouwd zijn. Later deze maand moeten het lanceerplatform en de lanceertoren ook klaar zijn. SpaceX kan dan in december de benodigde tests uitvoeren, waarmee de lancering 'hopelijk' in januari plaats kan vinden.

Dat wil niet zeggen dat het meteen een succesvolle lancering gaat zijn. Musk waarschuwt dat er veel risico's verbonden zijn aan zo'n eerste lancering. "Maar ik denk dat we er wel veel voortuitgang mee gaan boeken." Ook wil hij meerdere lanceringen doen met de Starship-raket volgend jaar. SpaceX diende in mei bij de Amerikaanse Federal Communications Commission een aanvraag in voor de missie.

SpaceX heeft al meerdere Starships gelanceerd, al bereikte het ruimteschip nooit een baan om de aarde. Starship is SpaceX' grote raket die plek moet bieden aan maximaal honderd inzittenden voor missies naar de maan en Mars. Musk zegt een fabriek te hebben gebouwd om meer Starships te kunnen maken, waarbij zijn bedrijf mikt op het maken van veel raketten, 'meer dan een of twee'. Uiteindelijk zouden er 'misschien duizend' Starships nodig zijn om multiplanetair leven mogelijk te maken, zegt Musk.

Het fragment met Elon Musk begint rond 6 uur 49 minuten.