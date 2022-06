SpaceX bereidt missie voor die Starship in baan om aarde brengt???

SpaceX heeft een aanvraag ingediend bij de Amerikaanse Federal Communications Commission voor testvlucht die een prototype van de Starship-raket in een baan om de aarde brengt. Dat blijkt uit FCC-documenten. Wanneer de missie moet plaatsvinden, is niet duidelijk.

Uit de documenten blijkt dat de lancering plaats zal vinden op de lanceerinstallatie van SpaceX in Boca Chica, Texas. Na iets minder dan drie minuten zal de main engine cutoff plaatsvinden waarop de booster-raket losgekoppeld zal worden en gecontroleerd in de Golf van Mexico zal landen via een ‘touchdown’ op ongeveer dertig kilometer van de Amerikaanse kust. Het is niet duidelijk of de booster daar op een landingsplatform zal landen.

Het prototype van de Starship-raket zal zijn vlucht naar een baan om de aarde voortzetten boven de Straat van Florida. Nadat de raket in een baan rond de aarde is beland, zal het volgens de documenten de soft landing procedure inzetten om in de Stille Oceaan te belanden op ‘ongeveer 100 kilometer’ van het Hawaïaanse eiland, Kauai. De hele testvlucht zou ongeveer 90 minuten duren. Wanneer de vlucht zal plaatsvinden wordt niet vermeld.

SpaceX wil met deze testvlucht naar eigen zeggen zoveel mogelijk data verzamelen omdat het volgens het bedrijf ‘zeer moeilijk’ is om dergelijke vluchten te voorspellen of na te bootsen via computermodellen. De vergaarde data zal volgens SpaceX kunnen leiden tot wijzigingen in het ontwerp van het vervoermiddel en toekomstige vluchtplannen.