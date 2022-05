SpaceX voltooit geslaagde testvlucht tot 10km hoogte met Starship-prototype

SpaceX heeft een geslaagde lancering en testvlucht uitgevoerd met Serial No. 15, een prototype met hetzelfde formaat dat de bovenste trap van de Starship-raket uiteindelijk moet krijgen. De vlucht ging tot een hoogte van 10 kilometer en de landing was ook succesvol.

SpaceX meldt bij monde van directeur Elon Musk dat de landing nominaal was. Na het optrekken van de rook is te zien hoe het prototype succesvol verticaal is geland. Wel zijn er kleine vlammen te zien aan de onderkant van de rakettrap. Tijdens de livestream zei SpaceX-technicus John Insprucker dat dit niet ongewoon is, gelet op het feit dat er methaan wordt gebruikt als brandstof. De vlammen verdwenen binnen enkele minuten, mede nadat er waterkanonnen waren ingezet.

Deze lancering met SN15 vond even na middernacht Nederlandse tijd plaats, vanaf de lanceerinstallatie in Boca Chica, in het Amerikaanse Texas. SN15 haalde een hoogte van 10 kilometer, waarna de drie Raptor-methaanraketmotoren geleidelijk aan werden teruggeschroefd om in horizontale oriëntatie weer terug te vallen naar de aarde. Kort voor de landing werden twee van de drie motoren weer ontstoken om de raket weer verticaal te krijgen.

Het ruimtevaartbedrijf heeft al vaker succesvolle lanceringen en vluchten uitgevoerd, waarbij de nodige belangrijke data is vergaard. Bij deze eerdere pogingen ging het echter mis tijdens de landingen. Zo crashte SN9 bij de landing, omdat een van de motoren niet werd ontstoken. SN10 landde wel succesvol, al ontplofte de raket kort na de landing.

De vlucht vond plaats op 5 mei, uitgaande van de toepasselijke Amerikaanse tijdszone. Daarmee was de lancering van SN15 precies zestig jaar na de eerste bemande ruimtevlucht door de Verenigde Staten. Die vond plaats op 5 mei 1961, uitgevoerd door Alan Shepard, in zijn Mercury-capsule met de naam Freedom 7. Hij haalde een hoogte van 188km.