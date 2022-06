Starship-raket van SpaceX crasht bij landing na succesvolle testvlucht

Een Starship-raket van SpaceX is gisteren na een succesvolle testvlucht gecrasht bij het landen. De raket vloog naar een hoogte van zo'n tien kilometer. Bij de landing ontstak een van de motoren niet.

De test met Starship-prototype SN9 vond dinsdagavond plaats op SpaceX' eigen testlanceerbasis in Boca Chica in Texas. De raket steeg om 21:45 uur Nederlandse tijd op voor een testvlucht, die volgens SpaceX een hoogte van 12,5 kilometer moest behalen. Hoe ver de raket ook daadwerkelijk de lucht in is gekomen zegt SpaceX niet, maar het lijkt erop dat de raket wel de beoogde hoogte heeft gehaald. Eenmaal op het hoogtepunt deed SN9 een belly flop, waarbij de raket horizontaal kwam te liggen. Dat was een gepland deel van de vlucht.

De raket kwam na vier minuten en veertig seconden weer terug naar aarde, waarbij de staartvinnen voor een gecontroleerde landing moesten zorgen. Daarvoor moesten ook de twee Raptor-motoren worden ontstoken, maar dat leek mis te gaan. Op de livestream is te zien hoe slechts een van de motoren ontstak, waardoor de raket niet genoeg kon afremmen en zichzelf niet meer rechtop kon krijgen. De raket crashte daardoor op het lanceerplatform, vlak naast een andere Starship-raket die daar klaarstond voor een komende test. Voor zover bekend is die niet geraakt door rondvliegend puin.

SpaceX heeft nog niet officieel gereageerd op de vlucht, maar noemde die al tijdens de livestream een succes. "We hebben veel goede data binnen en het belangrijkste doel van de missie, om te demonstreren dat we controle over het voertuig hebben tijdens de subsonische re-entry, lijkt goed te zijn", zegt de commentator.