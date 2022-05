FAA onderzoekt SpaceX na overtreden voorwaarden lanceringslicentie in december

De Federal Aviation Authority stelt een onderzoek in naar SpaceX, omdat die bij een testlancering in december zich niet aan bepaalde voorwaarden van zijn lanceringslicentie gehouden zou hebben. Welke voorwaarden het precies om gaat, is niet bekend.

Dat schrijft The Verge, die sprak met de FAA en bronnen die bekend zijn met de zaken. Het probleem zou deels liggen bij het feit dat de raket, 'SN8', een prototype van zijn nieuwe Starship-lijn, ontplofte bij de landing. Daarnaast zou SpaceX zich niet hebben gehouden aan bepaalde voorwaarden van zijn lanceringslicentie.

Deels daarom was de testlancering van de volgende raket, SN9, afgelopen donderdag ook vertraagd. Die staat nu gepland voor maandag. Hoe nu verder, is niet helemaal duidelijk. De FAA stelt een onderzoek in naar SpaceX-praktijken rondom lanceringen, wat vertragingen kan opleveren. De zaken worden verder vertraagd door het feit dat SpaceX wijzigingen in zijn lanceringslicentie aanvraagt, die de FAA moet keuren en wat het nu ongetwijfeld met een kritischere blik gaat doen.

In een officiële reactie aan The Verge stelt de FAA dat "hoewel we het belang erkennen van snel handelen om groei en innovatie in de commercie te stimuleren, zal de FAA haar verantwoordelijkheid om de openbare veiligheid te beschermen niet in het geding laten komen".

Het doel van de Starship-tests is uiteindelijk om de bijna 120 meter hoge Starship-raket gereed te maken, met de eerste Super Heavy-rakettrap die voorzien zal zijn van zo'n dertig Raptor-motoren. De tweede trap, het Starship-gedeelte, zal er zes krijgen. Deze raket moet onder meer het doel gaan verwezenlijken om de eerste mens op Mars te zetten.

De SN8-testlancering in december