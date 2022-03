Rocket Lab onthult plannen voor herbruikbare Neutron-raket

Rocket Lab heeft plannen getoond voor een nieuwe, herbruikbare raket. Deze Neutron-raket is bedoeld voor middelgrote lanceringen en zou volgens het bedrijf een direct alternatief zijn voor de Falcon 9 van SpaceX. De eerste lancering moet in 2024 plaatsvinden.

Neutron wordt aanzienlijk groter dan zijn voorgaande raket, Electron, meldt Rocket Lab. Het nieuwe model zal 40 meter hoog zijn met een diameter van 4,5 meter. Neutron zou geschikt zijn voor het vervoeren van payloads tot 8000 kilogram naar een lage aardbaan, 2000kg naar de maan en maximaal 1500kg naar Mars en Venus. Ter illustratie: de huidige Electron-raket van het bedrijf kon satellieten van maximaal 300kg vervoeren. Het bedrijf noemt Neutron in een presentatie 'een direct alternatief voor de Falcon 9-raket van SpaceX'.

Neutron in vergelijking met de Falcon 9 van SpaceX en Electron. Afbeelding via Rocket Lab

De nieuwe raket is volgens Rocket Lab volledig herbruikbaar. De eerste trap van Neutron zal volgens Rocket Lab gebruikmaken van een oceaanplatform om te landen, wat volgens het bedrijf zorgt voor een hogere lanceerfrequentie met lagere kosten per lancering. De raket is in eerste instantie bedoeld om satellieten te vervoeren, maar moet uiteindelijk ook gebruikt worden voor bevoorradingsmissies naar het ISS en bemande ruimtevluchten.

Eind vorig jaar zette Rocket Lab al stappen op het gebied van herbruikbare raketten. In november liet het bedrijf een Electron-rakettrap tijdens een operationele missie terugkeren naar de aarde. Deze eerste trap landde toen aan parachutes in de zee. Rocket Lab ving daarvoor al een rakettrap op tijdens tests, toen het een helikopter gebruikte om een Electron-rakettrap uit de lucht op te vangen.

Rocket Lab meldt verder dat het een beursgang op de Nasdaq plant, schrijft ook The Verge. Dat gebeurt via een special purpose acquisition company, ook wel een blancochequebedrijf. Hiermee wordt via een lege vennootschap een beursgang ingezet, met als doel het inzamelen van geld, voordat het bedrijf wordt gefuseerd met een ander particulier bedrijf. Rocket Lab zou gewaardeerd zijn op 4,1 miljard dollar.