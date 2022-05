Rocket Lab lanceert eind dit jaar satelliet naar de maan in opdracht van NASA

Ruimtevaartbedrijf Rocket Lab gaat in het vierde kwartaal van dit jaar in opdracht van NASA een satelliet lanceren naar de maan. De missie is onderdeel van het Artemis-programma waarmee NASA weer mensen op de maan wil laten landen.

Met de lancering wordt de Capstone-cubesat, gemaakt door Advanced Space, in een elliptische baan om de maan gebracht. Capstone staat voor cislunar autonomous positioning system technology operations and navigation experiment en deze kleine satelliet gaat testen welke aandrijving er nodig is om de gewenste baan om de maan te behouden.

Als onderdeel van het Artemis-maanprogramma wordt later de Gateway in een vergelijkbare baan om de maan gebracht. Dat is een ruimtestation dat dient als vliegende uitvalsbasis voor toekomstige maanmissies.

Capstone - Foto's © NASA/Rocket Lab/Advanced Space/Tyvak Nano-Satellite Systems

In opdracht van NASA lanceert Rocket Lab de Capstone-satelliet met zijn Electron-rakettrap en Photon-'satellietbus'. Het is de eerste keer dat het bedrijf een lancering naar de maan uitvoert. Eerder stond de lancering gepland voor begin dit jaar, maar dat is nu verschoven naar het vierde kwartaal van 2021.

Rocket Lab heeft met zijn Electron-raket tot nu toe 21 lanceringen uitgevoerd en daarmee 105 satellieten naar de ruimte vervoerd. De 18 meter lange raket kan maximaal 300 kilogram in een lage baan om de aarde brengen. De rakettrap kan hergebruikt worden door deze in zee te laten landen of uit de lucht te pikken met een helikopter. Het Amerikaanse bedrijf werkt ook aan veel grotere raket die zelfstandig kan landen. Dat is de Neutron, die tot 2000 kilogram naar de maan kan vervoeren.