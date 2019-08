Rocket Lab wil raketten met helikopter uit de lucht plukken voor hergebruik

Rocket Lab, een bedrijf dat relatief kleine raketten lanceert, wil vanaf volgend jaar de onderste trap van zijn Electron-raketten inzetten voor hergebruik. Uiteindelijk moet dat gebeuren door de inzet van een helikopter die de trap uit de lucht moet plukken.

Het Amerikaanse bedrijf zegt dat het de eerste trap van de Electron-raket wil opvangen en opnieuw wil laten vliegen om zo de lanceerfrequentie te verhogen. Dat wordt bereikt doordat het dan niet langer nodig is om voor elke lancering een nieuwe eerste rakettrap te bouwen.

Rocket Lab gaat bij het hergebruikplan uit van twee fasen. Ten eerste gaat het bedrijf proberen een volledige eerste rakettrap van de Electron te bergen nadat deze in de oceaan terechtkomt. De tweede fase bestaat uit het uit de lucht plukken van de rakettrap door een helikopter. Dat wordt mogelijk doordat de trap bij het binnentreden van de atmosfeer wordt beschermd door een versterkt hitteschild en wordt afgeremd door parachutes. De helikopter stijgt op van een schip en zal de opgepikte rakettrap naar dat schip vervoeren.

Ceo Peter Beck gaf tijdens de presentatie van het plan aan dat SpaceX-achtige gemotoriseerde zelfstandige landingen van de onderste rakettrap niet aan de orde zijn, omdat de Electron daar eigenlijk te klein voor is. Hij zegt dat zijn bedrijf niet geïnteresseerd is in de markt van middelgrote lanceervoertuigen. Het draait bij Rocket Lab geheel om kleine lanceervoertuigen die voor bepaalde klanten met regelmaat lanceringen kunnen uitvoeren. Het verhogen van de lanceerfrequentie is daarbij het kerndoel. Het hergebruiken van de onderste rakettrap moet daar een aanzienlijke bijdrage aan leveren en ook de kosten per lancering omlaag brengen. Overigens gaf Beck eerder aan dat het hergebruiken van de raket onmogelijk was, iets waar hij nu dus op terugkomt.

De Electron is een tweetrapsraket met een lengte van zeventien meter die in totaal een vracht van 225 kg in een lage baan om de aarde kan brengen, tot een hoogte van ongeveer 500km. De negen kerosine gebruikende Rutherford-raketmotoren van de Electron bestaan deels uit componenten die met 3d-printers zijn vervaardigd. De raket is in mei 2017 voor het eerst gelanceerd en heeft tot nu toe in totaal zeven keer de ruimte bereikt. Met de Electron voert Rocket Lab rideshare-lanceringen uit, waarbij per missie een behoorlijk aantal kleine satellieten van verschillende bedrijven worden meegenomen. Op het vlak van deze rideshare-missies krijgt Rocket Lab concurrentie van SpaceX en ArianeSpace.

Het concept van het uit de lucht plukken van rakettrappen is niet nieuw. United Launch Alliance heeft eerder aangekondigd met de Vulcan Centaur te komen, een raket die de bestaande Delta IV Heavy en de Atlas V moet gaan vervangen. Deze nog in ontwikkeling zijnde, modulaire raket moet gebruikmaken van de BE-4-methaanraketmotoren van Blue Origin. Het idee is dat het motorgedeelte van de onderste rakettrap van de Vulcan Centaur na de lancering wordt afgestoten, waarbij een aeroshell uitklapt voor de oriëntatie en de bescherming tegen de hitte van de terugkeer in de atmosfeer. Vervolgens klapt een parachute uit, waarna een helikopter het geheel uit de lucht plukt. Deze nieuwe raket moet in 2021 zijn eerste vlucht maken.