'Sharp levert igzo-schermpaneel voor nieuwe Nintendo Switch-modellen'

Sharp levert igzo-panelen voor 'nieuwe videogamemachines' van Nintendo. Dat schrijft de Wall Street Journal op basis van uitlatingen van een topman van de Japanse producent Sharp. Mogelijk is de nieuwe versie van de Switch daardoor zuiniger.

Katsuaki Nomura, een onderdirecteur van Sharp, heeft aangegeven dat zijn bedrijf igzo-panelen gaat leveren aan 'een videogameklant', schrijft de WSJ. Nomura zelf noemt niet expliciet Nintendo; dat is een conclusie die de WSJ trekt, mede op basis van eerdere informatie. Nintendo wilde geen commentaar geven.

Nintendo brengt in september een vernieuwde Switch uit, die het langer volhoudt op een enkele acculading zonder dat de accucapaciteit is verhoogd. Het gebruik van een energiezuinig igzo-paneel zou die langere accuduur kunnen verklaren. De nieuwe versie krijgt ook een revisie van de Tegra X1-soc die vermoedelijk wat zuiniger is en ander geheugen.

Nintendo komt in september ook met de Switch Lite, een kleinere en goedkopere versie van de bestaande Switch waarbij geen dockfunctie aanwezig is. Dit model komt op 20 september uit. Ook dat model heeft volgens Nintendo een langere accuduur dan de huidige versie, maar de verbetering is minder groot. Mogelijk krijgt deze goedkope versie geen igzo-paneel. Het scherm is met 5,5" ook kleiner.

Igzo, of indium gallium zinkoxide, is geen nieuwe paneeltype, maar een halfgeleidermateriaal dat kan worden gebruikt als dunne-filmtransistor in beeldschermen. In vergelijking met het doorgaans in schermen gebruikte amorf silicium bewegen de elektronen bij de igzo-technologie sneller door het materiaal en kunnen de transistors zodoende kleinere pixels aansturen. Dat leidt tot een hogere pixeldichtheid en een lager energiegebruik en omdat de signaal-ruisverhouding beter is, worden volgens Sharp aanrakingen bij een touchscreen beter herkend. De bestaande Switch is gebaseerd op amorf silicium als halfgeleider in de schermen.

Een nadeel van de door het Japan Science and Technology Agency gepatenteerde en aan Samsung en Sharp in licentie gegeven izgo-technologie, is het feit dat het materiaal op de backplane van een scherm moet worden aangebracht met lasers, wat het in principe relatief duur maakt om te produceren.