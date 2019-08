Verkoper illegale e-books moet 1421 euro aan Stichting Brein betalen

Een Nederlandse verkoper van naar verluidt 13.500 illegaal gekopieerde e-books moet van de rechter een schadevergoeding van 1421 euro betalen aan Stichting Brein. Dat bedrag is meer dan drie keer zo hoog als het schikkingsbedrag dat Brein aanvankelijk voorstelde.

Het gaat om een 38-jarige man uit Riethoven die onder de namen Ebookplaza en Alexnav dvd's verkocht met 13.500 illegaal gekopieerde e-books, schrijft Stichting Brein. De man zou de e-books op Marktplaats.nl, Speurders.nl en Tweedehands.nl hebben verkocht. Brein zegt dat het de man een schikking heeft voorgelegd in de vorm van een onthoudingsverklaring met een boetebeding, in combinatie met een tegemoetkoming in de kosten van 450 euro. Daarbij zou rekening zijn gehouden met de draagkracht van de verkoper. Volgens de stichting is dat bedrag lager dan gebruikelijk.

Uiteindelijk bleek de man niet te reageren op dit voorstel. Brein stelde via de gemeente vast dat de man zijn gegevens had afgeschermd. Er was een procedure nodig om die gegevens alsnog te verkrijgen. Toen bleek dat hij niet was verhuisd en dat eerdere retourgezonden herinneringen en sommaties van Brein niet samenhingen met een verhuizing. Toen de deurwaarder op de stoep stond, kwam de verkoper met een kennelijk vervalste e-mail op de proppen, wat mede bleek uit onjuiste juridische termen en een foutief adres. Vervolgens werd hij gedagvaard, maar verscheen niet op de zitting.

De rechter heeft een schadevergoeding opgelegd die ruim drie keer zo hoog is als het oorspronkelijke bedrag dat bij de schikking aan de orde was. Deze verhoging hangt samen met de rente en de gemaakte kosten. Dat bedrag kan nog oplopen aan de hand van de wettelijke rente die de verkoper verschuldigd is tot de dag van betaling. Het vonnis wordt binnenkort aan de man overhandigd.