Verborgen Facebook-groepen met illegale e-books gaan offline na actie Brein

Beheerders van twee verborgen Facebook-groepen waarin drieduizend leden e-books met elkaar deelden, zijn gestopt met de groepen en hebben samen meer dan 6000 euro betaald aan de Nederlandse stichting Brein. Brein had de groep geïnfiltreerd.

Brein heeft een schikking getroffen met vier beheerders, meldt de stichting zelf. Brein kreeg anonieme informatie over de groepen. Die waren niet alleen besloten, maar stonden ook op geheim. Dat is een optie voor Facebook-groepen. Daardoor zijn ze via zoekopdrachten niet vindbaar en zijn ze alleen te zien na een uitnodiging. De twee groepen hadden samen meer dan drieduizend leden.

De beheerders hebben mede geschikt omdat Brein beschikte over een ex parte-verbod van de rechter. Bij zo'n uitspraak krijgen de aangeklaagden geen gelegenheid tot verdediging en het is een juridische vorm die Brein afgelopen jaren vaker heeft gekozen.

Op de groepen waren in totaal zo'n achtduizend e-books te vinden. De vier beheerders hebben naast het betalen van het bedrag ook beloofd in de toekomst geen illegale e-books meer te verspreiden. Als ze dat wel doen, moeten ze 10.000 euro betalen en daar bovenop 500 euro per aangeboden e-book.