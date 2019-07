Regering vraagt reacties op voorstel verbod telemarketing zonder toestemming

De regering heeft een consultatie online gezet voor een wetsvoorstel waarbij telemarketing alleen nog mag als de gebelde vooraf expliciete toestemming heeft gegeven. In de praktijk kunnen bedrijven daardoor vermoedelijk alleen nog klanten en oud-klanten bellen.

Belanghebbenden kunnen tot half augustus reageren op het wetsvoorstel, dat onderdeel moet worden van de Telecommunicatiewet. Behalve dat bedrijven voortaan vooraf toestemming moeten hebben om mensen te bellen voor telemarketing, staat in het voorstel ook dat bedrijven oud-klanten beperkte tijd mogen blijven bellen om aanbiedingen te doen. Dat is nu nog onbeperkte tijd. Hoe lang die termijn is, mag de sector vooralsnog zelf bepalen. Als dat te lang is, dan legt de regering alsnog een maximum op.

De nieuwe regels zorgen indirect voor een verbod op 'cold calling'; de praktijk om mensen te bellen waar een bedrijf geen relatie mee heeft. Een bedrijf moet namelijk eerst expliciete toestemming hebben om te mogen bellen. Aan die toestemming zijn eisen verbonden, want bedrijven hebben dan te maken met de AVG. Een voor-aangevinkt vakje is bijvoorbeeld niet toegestaan. Bedrijven moeten mensen expliciet toestemming vragen voor telemarketing en het mag geen onderdeel zijn van toestemming voor van alles en nog wat, blijkt uit de toelichting op het wetsvoorstel. "Dit impliceert dat specifiek toestemming moet worden gegeven voor telemarketing ten aanzien van specifieke producten of diensten gedurende een specifieke periode, bijvoorbeeld alleen telemarketingesprekken voor tijdschriftenabonnementen voor een periode van een jaar en niet een telemarketinggesprek voor een abonnement op een krant." De toestemming intrekken moet bovendien eenvoudig zijn.

De nieuwe regels maken, als ze worden opgenomen in de wet, het Bel-Me-Niet-register overbodig. Daarin staan inmiddels meer dan 9,5 miljoen telefoonnummers. Het register bestaat bijna tien jaar. Daarmee hoeven telemarketingbedrijven de exploitatiekosten van bijna 500.000 euro per jaar ook niet meer te dragen.

Tijdens de consultatie kunnen mensen en bedrijven zeggen wat ze vinden van het voorstel. Vervolgens komt het kabinet met een definitief voorstel, dat de Tweede en Eerste Kamer nog moeten goedkeuren. Dat proces duurt enkele maanden tot maximaal enkele jaren. Daarna gaan de regels pas in. De Nederlandse regering is niet helemaal op eigen initiatief met de wet gekomen; de aankomende ePrivacy-richtlijn vanuit de Europese Commissie stuurt ook aan op opt-in-regels voor telemarketing. Die richtlijn is er nog niet. Als die er komt, krijgen alle Europese lidstaten regels als deze.