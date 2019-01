Privacyinstanties uit EU hebben sinds invoering avg 95.000 klachten ontvangen

De nationale privacywaakhonden uit de EU-lidstaten hebben sinds de invoering van de algemene verordening gegevensbescherming meer dan 95.000 klachten binnengekregen. Deze klachten komen onder meer van burgers die stellen dat hun rechten op grond van de avg zijn geschonden.

De Europese Commissie stelt dat het trots is op het feit dat de EU 'de modernste databeschermingsregels ter wereld heeft' en dat deze regels een 'wereldwijde standaard aan het worden zijn'. Daarbij wijst de Commissie onder meer op de recente verklaring dat de Japanse privacyregels gelijkwaardig zijn aan die van de EU, wat betekent dat persoonsgegevens zonder nadere eisen tussen de EU en Japan kunnen worden uitgewisseld. De Commissie stelt dat er op internationaal niveau duidelijk sprake is van pogingen om te komen tot een modern databeschermingsregime, iets dat 'data-uitwisselingen faciliteert en handel ondersteunt'.

De Commissie laat in de vorm van een infographic weten dat er nu in totaal bij alle nationale privacyautoriteiten uit de verschillende EU-lidstaten 95.180 klachten zijn binnengekomen. De meeste klachten gaan over telemarketing, wervende e-mails of videosurveillance. In december liet de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens weten dat het sinds de invoering van de avg al bijna 10.000 privacyklachten heeft ontvangen. De Europese Commissie meldt niet hoe die 95.180 zijn verdeeld over de lidstaten.

Op grond van cijfers van de European Data Protection Board, een orgaan waarin alle nationale privacytoezichthouders samenwerken, meldt de Commissie dat er tot nu toe drie boetes zijn opgelegd op basis van schendingen van de avg. Een van de drie boetes springt er daarbij uit: de Franse privacywaakhond legde Google onlangs een boete van 50 miljoen euro op, omdat het zoekbedrijf onvoldoende duidelijkheid verschaft als gebruikers toestemming moeten geven voor gepersonaliseerde advertenties. De overige twee boetes zijn met 20.000 en 5200 euro relatief klein en zijn opgelegd door respectievelijke de Duitse en de Oostenrijkse autoriteit.

Het aantal meldingen van daadwerkelijke lekken waarbij persoonsgegevens op straat komen te liggen, ligt op 41.502. Bedrijven die hiermee te maken krijgen zijn verplicht om hier binnen 72 uur melding van te maken.

De algemene verordening gegevensbescherming werd op 25 mei vorig jaar van kracht. Omdat het een verordening is, is deze rechtstreeks geldend in de nationale rechtsordes van de EU-lidstaten en is er voor de invoering geen aparte, nationale wet nodig. Om de avg te handhaven moeten lidstaten echter wel sommige van hun nationale wetten in lijn brengen met de regels van de avg. Dat is bij de meeste lidstaten al gebeurd, maar nog niet bij Bulgarije, Griekenland, Slovenië, Portugal en Tsjechië.