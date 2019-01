PUBG krijgt wellicht gratis pc-versie met minder zware systeemeisen

PlayerUnknown's Battlegrounds krijgt wellicht een versie die gratis is te spelen en lagere systeemeisen heeft. Het gaat om PUBG Lite, een versie van de battle royale-shooter die momenteel alleen in Thailand is te spelen als test.

PUBG Corp., het bedrijf achter de game PlayerUnknown's Battlegrounds, meldt dat een bètatest van PUBG Lite op dit moment alleen beschikbaar is in Thailand. De studio zegt dat deze test bedoeld is 'om te bepalen of dit een geschikt product is voor andere regio's'.

Het doel van PUBG Lite is volgens de maker om de 'PlayerUnknown's Battlegrounds-ervaring' te brengen naar spelers in gebieden waar het door de beschikbaarheid van de benodigde hardware lastig is om te voldoen aan de systeemeisen van de reguliere gameversie.

De studio zegt dat het hiervoor de hardware-eisen heeft verlaagd 'zonder de kwaliteitsstandaarden te verlagen'. Dat betekent volgens het bedrijf dat PUBG Lite ook speelbaar is op computers en laptops met alleen geïntegreerde gpu's.

PUBG Lite is gratis te spelen en de bèta bevat vooralsnog alleen de originele map Erangel, waarbij er opties zijn voor spelers om in hun eentje, in duo's of groepen van vier te spelen. Spelers kunnen alleen spelen in een derdepersoonsperspectief.