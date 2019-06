PlayerUnknown's Battlegrounds krijgt een Apex Legends-achtig pingsysteem

De makers van PlayerUnknown's Battlegrounds hebben de dertigste patch uitgebracht sinds het spel de Steam Early Acces-status achter zich heeft gelaten. Een onderdeel van de patch van 17,4GB is een pingsysteem dat lijkt op dat van Apex Legends.

In de patchnotes geeft PUBG Corp. aan dat er op de testservers een pingsysteem is geïntroduceerd om spelers te helpen met de communicatie en het ontplooien van een teamstrategie. Het is bedoeld voor spelers die geen voice chat kunnen of willen gebruiken. Het pingsysteem werk met 'radioberichten' waarmee de onderlinge communicatie is te vereenvoudigen. Spelers die hier gebruik van willen maken dienen bijvoorbeeld het scrolwiel van de muis of de F3-knop in te drukken, al zijn andere key bindings ook mogelijk. Zodra dit wordt toegepast, verschijnen er tot acht verschillende radioboodschappen in beeld, rondom het vizier.

De inhoud van de berichten en commando's is contextafhankelijk. Als een speler bijvoorbeeld munitie nodig heeft een automatisch geweer als de M416 vasthoudt, dan krijgen teamgenoten direct het bericht te zien dat de vragende speler 5,56mm-kogels nodig heeft. Het kaliber wordt dynamisch afgestemd op basis van het gebruikte wapen. Verder kan een ping worden gebruikt om de richting aan te geven, of bijvoorbeeld bij gevonden items om de locatie te delen. Met een dubbele klik kunnen teamgenoten worden geattendeerd op een waargenomen vijand, waarbij ook grofweg de afstand in beeld komt. De locatie van de vijandige speler wordt ook op de map zichtbaar. Het gekozen radiocommando en de informatie die uit een ping voortkomt, wordt links op het scherm bij de chatberichten zichtbaar, zodat iedereen uit het team in tekst kan zien wat de speler met zijn ping bedoelde. Die tekst wordt tevens hoorbaar in de vorm van een voice-over, zodat het als een radiobericht overkomt.

PUBG Corp. heeft ook een systeem toegevoegd waarbij spelers zich aan richels kunnen vasthouden. Dat betekent dat spelers hiermee bijvoorbeeld over hoge muren kunnen komen of op daken en hekken kunnen klimmen. Door deze functie kunnen spelers op plekken komen die voorheen niet toegankelijk waren; zo kan men nu bijvoorbeeld van gebouw naar gebouw springen. Dit systeem van het gebruiken van richels bevindt zich nog in een vroeg stadium. Hangen aan relingen en er vanaf glijden behoort bijvoorbeeld nog niet tot de mogelijkheden, al zegt de ontwikkelaar van PlayerUnknown's Battlegrounds dat dit in een toekomstige update alsnog wordt toegevoegd.