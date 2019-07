EA houdt in september Apex Legends-toernooi met 500.000 dollar aan prijzengeld

Electronic Arts organiseert een open Apex Legends-toernooi met een prijzenpot van in totaal 500.000 dollar, omgerekend ongeveer 448.000 euro. Het evenement wordt op 13, 14 en 15 september in de Poolse stad Krakau gehouden. In totaal moeten er 240 deelnemers zijn.

EA en Respawn maken er een double elimination-toernooi van, waarbij een team tweemaal moet verliezen voordat het uit het toernooi ligt. Het team eersteplaatsers mag 105.000 dollar verdelen en degene met de meeste kills kan nog eens 8000 dollar verdienen.

Teams kunnen zich inschrijven door EA te mailen met hun Origin-gebruikersnaam en e-mailadres, maar verder is niet duidelijk op wat voor gronden deelnemers worden uitgenodigd. Wie uiteindelijk wordt uitgenodigd, moet nog wel 150 dollar betalen om zijn team te registreren, staat in de regels. Het is ook mogelijk om het evenement als toeschouwer bij te wonen.

Het toernooi is niet het eerste competitieve Apex Legends-evenement. In juli en augustus worden ook toernooien gehouden met professionele deelnemers, maar de rosters daarvoor staan al vast en de prijzenpotten zijn kleiner dan bij dit nieuwe evenement.

Apex Legends kwam begin februari van dit jaar onaangekondigd uit voor de PlayStation 4, de Xbox One en Windows. De battleroyalegame was een succes bij zowel recensenten als gamers en verschillende innovaties werden na zijn release overgenomen door concurrenten als Fortnite en PUBG. In tegenstelling tot die concurrenten heeft Apex Legends alleen een spelmodus waarin twintig teams van drie spelers het tegen elkaar opnemen; er is geen solo- of duomodus.