EA werkt met Chinese partner aan mobiele versie Apex Legends

Electronics Arts bevestigt dat er een mobiele versie van Apex Legends komt. De uitgever werkt daaraan in samenwerking met een Chinese partner. De mobiele versie komt wereldwijd uit. Wanneer Apex Legends naar smartphones en tablets komt, is nog niet bekend.

Vorig jaar zei EA al dat er vergevorderde onderhandelingen waren. Nu bevestigt de uitgever dat de mobiele versie van Apex Legends er komt. Blake Jorgensen, chief operating officer bij de uitgever, bevestigt bij een toelichting op de kwartaalcijfers dat er inmiddels een samenwerking is met een partner uit China.

Met welk Chinees bedrijf EA in zee is gegaan voor de mobiele versie van Apex Legends, is niet bekend. Analist Daniel Ahmand merkt op dat EA al samenwerkt met Tencent voor de publicatie van FIFA Online 4 en Need for Speed Online in China. Misschien is Tencent ook de partner die voor de mobiele versie van Apex Legends zorgt.

De Chinese partner zorgt niet alleen voor de mobiele versie van Apex Legends, maar gaat ook de pc-versie op de markt brengen in China. De variant voor smartphones en tablets zal wereldwijd worden uitgebracht. EA is niet de eerste westerse uitgever die in zee gaat met een Chinees bedrijf voor de mobiele versie van een populaire game. Activision werkte samen met Tencent voor Call of Duty: Mobile en Blizzard is een samenwerking met NetEase aangegaan voor Diablo Immortal.

EA wil nog geen uitspraken doen over wanneer de mobiele versie van Apex Legends uitkomt. Jorgensen zegt dat daar nog onzekerheid over is en daarom zijn er ook nog geen financiële voorspellingen gedaan, maar hij stelt dat er 'veel kansen' liggen.

Onder andere goede verkopen van Star Wars Jedi Fallen Order bezorgden EA goede cijfers in het afgelopen kwartaal. De uitgever verwacht voor het einde van het boekjaar, dat op 31 maart afloopt, tien miljoen exemplaren van de game verkocht te hebben. De oorspronkelijke verwachting was dat er zes tot acht miljoen exemplaren over de toonbank zouden gaan.

EA behaalde in het afgelopen kwartaal een omzet van 1,59 miljard dollar. Vorig jaar was dat 1,29 miljard dollar in dezelfde periode. De nettowinst bedroeg 346 miljoen dollar, tegenover 262 miljoen dollar in het vergelijkbare kwartaal vorig jaar.

EA heeft vrijdag ook seizoen 4 van Apex Legends aangekondigd, met bovenstaande trailer