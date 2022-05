Apex Legends krijgt volgende week crossplay

Battle-royalegame Apex Legends krijgt vanaf 6 oktober crossplay. De functie wordt uitgebracht als bèta en staat standaard aan. Bij matchmaking worden consolespelers en pc-spelers niet bij elkaar gezet. Dat kan wel als vrienden elkaar uitnodigen.

De crossplaybèta zorgt ervoor dat Apex Legends-spelers op alle platforms waar het spel beschikbaar is, het tegen elkaar op kunnen nemen. De test begint op dinsdag 6 oktober. Apex Legends is momenteel speelbaar op de PlayStation 4, de Xbox One en via EA Origin op pc's.

De game komt 'in de herfst' ook naar Steam, maar het is nog niet bekend wanneer dat precies zal zijn. Ook wordt er gewerkt aan een Switch-versie, waarvan ook nog geen releasedatum bekend is. Als de bèta van start gaat, kunnen spelers op de drie huidige platforms elkaar uitnodigen en samen spelen. Zodra de Steam-versie uitkomt, wordt die ook toegevoegd aan de crossplaybèta.

Crossplay staat standaard aan, maar spelers kunnen het uitzetten. Xbox One-spelers moeten eerst een instelling in de menu's van de console aanpassen, om crossplay mogelijk te maken. Met de functie ingeschakeld kunnen spelers via Find Friend mensen toevoegen van andere platforms, door op een gebruikersnaam te zoeken. Met een icoontje wordt aangegeven welk platform spelers gebruiken.

Bij matchmaking worden pc- en consolespelers niet allemaal in dezelfde pool gezet. Spelers op de PlayStation 4 en Xbox One zullen aan elkaar gekoppeld worden en los daarvan zijn er matches waarin pc-spelers worden gekoppeld. Vooralsnog is er maar één pc-platform waar de game beschikbaar is, maar zodra het spel op Steam uit is, zijn dat er ook twee.

Het is wel mogelijk om met console- en pc-spelers tegelijk te spelen in een wedstrijd. Dat gebeurt als spelers onderling een party maken en de verschillende platforms gebruiken. Als een party een pc-speler bevat, wordt die spelersgroep bij matchmaking gekoppeld aan de groep met pc-spelers. Het is niet mogelijk om als pc-speler in een potje terecht te komen dat grotendeels uit consolegamers bestaat.

Ontwikkelaar Respawn merkt op dat er geen ondersteuning voor crossprogressie is. Spelers kunnen hun voortgang dus niet meenemen naar een ander platform. Dat is volgens de studio wel een waardevolle feature, maar die is 'helaas niet bescihkbaar' voor Apex Legends op dit moment. Respawn zegt daar meer over te vertellen bij de release op Steam later dit jaar.