Vierde seizoen Apex Legends brengt veel veranderingen tweede map met zich mee

Met ingang van het vierde seizoen van battle royale-game Apex Legends krijgt de twee map, World's Edge, een aantal toevoegingen en veranderingen. Die lijken er met name op gericht om de zogenaamde opportunistische third parties het moeilijker te maken.

Third parties zijn teams die bewust wachten tot een schermutseling tussen twee andere teams afgelopen is, zodat ze daarna het overgebleven, verzwakte en afgeleide team gemakkelijker kunnen uitschakelen, wat ze de buit van twee teams oplevert.

In het aangepaste World's Edge is de Planet Harvester toegevoegd, een delvingsapparaat dat slechts enkele ingangen heeft, wat ervoor zorgt dat de opties voor een third party die een team binnenin de Harvester wil aanvallen, beperkt zijn. De Harvester heeft ook zijn effect op het milieu van de map. Zo is er een gigantische breuklijn gekomen tussen de twee helften van het bebouwde gebied genaamd Capitol City. Dit moet ervoor zorgen dat ook hier de third parties beperkt worden in hun aanvalsopties.

De map krijgt meerdere weapon racks, rekken waar gegarandeerd wapens te vinden zijn, zodat spelers minder lang hoeven te zoeken. Verder heeft Apex Legends-ontwikkelaar Respawn een gameplaytrailer van het nieuwe seizoen laten zien.

Het vierde seizoen van de game begint naar verwachting dinsdag om 19:00 uur Nederlandse tijd. Vanaf dat moment is ook de nieuwe Legend, Revenant, speelbaar. Ook is er vanaf dan een nieuw wapen, een bolt-action sniper rifle, te vinden.