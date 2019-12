Apex Legends krijgt vanaf eind januari een wereldwijde e-sportscompetitie

Electronic Arts introduceert volgend jaar een wereldwijde e-sportscompetitie voor de pc-versie van spel Apex Legends. Deze zogeheten Apex Legends Global Series begint vanaf 25 januari en staat open voor alle spelers.

Electronic Arts omschrijft de pc-competitie als een verzameling van officiële, zeer competitieve evenementen waarin spelers van alle niveaus vanuit de hele wereld samenkomen. Er zijn vier verschillende soorten evenementen: onlinetoernooien en de drie live-evenementen: challenger-evenementen, premier-evenementen en majors.

De onlinetoernooien zijn te beschouwen als het beginpunt voor veel spelers. Door goed te presteren bij deze toernooien, kunnen spelers genoeg Apex Legends Global Series-punten verdienen om te kwalificeren voor de drie live-evenementen.

De challenger-evenementen richten zich op regionale competities en geven de winnaars een plek in de eerstvolgende major. De premier-evenementen staan open voor de beste online-spelers van elke wereldwijde regio. Ook hier zijn Apex Legends Global Series-punten en plaatsingen voor de majors te verdienen.

Er zijn volgend jaar vier majors. In elke major kunnen 300 spelers, of honderd teams, meedingen naar de prijzenpot van 500.000 dollar. De vierde major is de Apex Legends Global Series Championship, waar alleen de beste zestig teams voor worden uitgenodigd. Hier is een miljoen dollar te winnen. Elke major eindigt met een finaleronde waarbij het Match Point-systeem van Apex Legends wordt gehanteerd.

In totaal zijn er twaalf wereldwijde live-evenementen die volgend jaar worden georganiseerd. Het eerste onlinetoernooi vindt plaats op 25 januari en de registratie daarvoor begint op 11 januari. Hier kan kwalificatie voor de eerste major worden afgedwongen. De eerste major vindt plaats tussen 13 en 15 maart, in het Amerikaanse Arlington. Het onlinetoernooi tussen 29 en 2 maart biedt teams de mogelijkheid om een kwalificatie voor het eerste premier-evenement af te dwingen. Spelers kunnen zich al registreren voor de Global Series.