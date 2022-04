Apex Legends komt in de herfst naar Switch en Steam en krijgt crossplay

EA gaat battle-royalegame Apex Legends in de herfst uitbrengen voor de Nintendo Switch en op Steam. Alle versies van het spel krijgen dan ook crossplay; ook de Xbox One- en PlayStation 4-versies.

Beelden van de Switch-versie zijn nog niet getoond. Ontwikkelaar Respawn Entertainment maakte tijdens het EA Play-evenement bekend dat de port er komt. In het najaar komt de game ook naar Steam, nu is de pc-versie alleen via Origin verkrijgbaar. Een exacte releasedatum van de Steam-versie is er nog niet.

EA en Respawn gaan alle versies van Apex Legends van crossplay voorzien. Zodoende wordt het mogelijk voor spelers met een Switch, PlayStation 4, Xbox One en pc om allemaal in hetzelfde potje te zitten. Verder kondigde Respawn het Lost Treasures Collection Event aan. Daarvan is ook een trailer getoond.