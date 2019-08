Respawn past aanbod bij evenement Apex Legends aan na klachten

Na veel kritiek van spelers heeft Respawn beloofd het aanbod aan items die tijdens het Iron Crown Collection Event worden uitgegeven, aan te passen. In de laatste week van het evenement worden de Legendary-spullen die bij het evenement horen voor een vaste prijs aangeboden.

In een post op Reddit heeft Respawn laten weten hoe het de mogelijkheden om items aan te schafen tijdens het evenement gaat aanpassen. De Legendary-items die bij het evenement horen worden komende week gerouleerd in de digitale winkel, voor een prijs van 1800 Apex Coins per stuk, dat overeenkomt met ongeveer 18 euro. Het blijft ook mogelijk om de Iron Crown Apex Packs te kopen, voor 700 coins.

Spelers klaagden over het feit dat wanneer zij alle spullen willen verzamelen die bij het evenement worden uitgegeven, dat zij dan 24 Iron Crown-packs openen. Omdat er slechts twee gratis te verkrijgen zijn door de game te spelen, moeten er 22 worden aangeschaft, wat neerkomt op ongeveer 154 euro. Alhoewel de prijzen van de packs dus niet veranderen, krijgen spelers wel de mogelijkheid om direct de door hun gewenste skins aan te schaffen, zodat zij niet meerdere keren een pack hoeven te openen in de hoop dat het door hun gewenste item daarin zit.

Het Iron Crown Collection Event loopt nog tot 27 augustus. Naast de toevoeging van nieuwe, tijdelijke cosmetische items is er ook een tijdelijke solomodus. Daarnaast komt er nog een weekend waarin er extra ervaringspunten te verdienen zijn. Respawn zegt dat het van de klachten heeft geleerd en dat het toekomstige evenementen hierop aan gaat passen.