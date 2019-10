Apex Legends krijgt met Firing Range een verbeterde trainingmodus

Er komt een nieuwe manier om te oefenen in Apex Legends met de verschillende speelbare karakters en wapens. De nieuwe modus heeft Firing Range, en moet volgens de makers binnenkort in de game verschijnen.

De komst van de oefenmodus, die een verbetering lijkt te worden van de huidige, beperkte versie die in Apex Legends zit, moet binnenkort verschijnen. Respawn heeft echter nog geen precieze releasedatum gegeven, maar spelers zullen moeten wachten tot nadat Season 3 uitkomt. In Season 3 brengt Respawn onder andere een nieuwe speelbare map uit.

Op het moment dat Firing Range uitkomt, kunnen spelers deze gebruiken om alle speelbare karakters, wapens en abilities uit te proberen. Een veelgehoorde klacht van spelers was dat de huidige trainingmodus te beperkt is, waardoor spelers veel van deze zaken alleen in echte potjes kunnen proberen. In Firing Range kunnen spelers hun kunsten vertonen op dummies, en is het ook mogelijk om met meerdere spelers tegelijk de Firing Range op te gaan.

Respawn deed zijn uitspraken tijdens Devstream, waarvan de video op YouTube is gepubliceerd. Daar werd ook een demo gegeven van de Firing Range, en getoond hoe je tussen karakters kan wisselen, en hoe je met verschillende wapens op dummies kan schieten.