Volledig Nederlands podium na eerste dag World Solar Challenge

Na een dag racen in de woestijn van Australië, staan de Nederlandse teams op plek een, twee en drie in het Challenger-klassement, met Solar Team Twente bovenaan de ranglijst. Het Belgische team staat op plaats vier in de tussenstand.

Solar Team Twente stelt op zijn Twitter-kanaal dat het na een aantal inhaalacties op de eerste plaats is beland, en daarmee ook de dag heeft afgesloten. Op plek twee en drie staan ook Nederlandse teams: het Vattenfall Solar Team uit Delft en Top Dutch Solar Racing uit Groningen. Het Belgische Agoria Solar Team deed ook goede zaken, met een vierde plaats achter de drie Nederlandse teams. Dat is de stand in de Challenger-klasse, waar het gaat om zo snel mogelijk aan te komen.

De tussenstand in de World Solar Challenge is een opsteker voor het Twentse team. Eerder deze maand raakte namelijk nog een deel van het zonnepaneel beschadigd. Wel bleek na nader onderzoek dat de schade meeviel en voor weinig prestatieverlies zou moeten zorgen.

In de Cruiser-klasse had Stella van Solar Team Eindhoven het bij de start wat moeilijker. Omdat in het begin van de race de zonneauto's met het gewone verkeer mee moesten rijden, kwam het team op een heuvel bij een rood stoplicht terecht. Omdat de heuvel steil was, moesten de drie passagiers uitstappen omdat het team bang was de heuvel niet op te komen. Uiteindelijk kwam de chauffeur in zijn eentje wel de heuvel op en lukte het Stella om de race goed te vervolgen.

Op zaterdag was de kwalificatie van de race, waarbij Top Dutch Solar Racing 'pole position' verwierf. Het team uit het noorden van Nederland, dat voor de eerste keer meedoet, moest dus na de eerste dag wel twee andere Nederlandse teams voorlaten.

De World Solar Challenge 2019 is echter nog verre van afgelopen. Het evenement duurt iets meer dan twee weken en wordt verreden over een totale afstand van 3000 kilometer.