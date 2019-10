Solar Team Twente valt uit in World Solar Challenge-race door windvlaag

Solar Team Twente is uitgevallen in de Challenger-klasse van de World Solar Challenge. Aan het begin van de vierde racedag werd de auto, door wat het team omschrijft als een 'stevige windvlaag', van de weg geblazen.

Volgens Solar Team Twente raakte zonneauto Red E door een harde zijwind van de weg en belandde hij in de berm. Daarbij gleed de auto van een kleine helling, waarna de Red E spinde en op zijn kop in het rode Australische woestijnzand terecht kwam. Rijder Evert van der Hoek bleef ongedeerd, maar de voorwielophanging van de auto raakte dermate beschadigd dat doorrijden geen optie meer was.

Het ongeluk gebeurde op de vierde racedag op twintig minuten na de start, toen er nog 865 kilometers waren af te leggen tot de finish in de zuidelijke Australische stad Adelaide. Het team zegt dat hun auto heel voorzichtig van start ging, aangezien de omstandigheden niet bepaald vriendelijk waren. Door flinke windstoten waren er hevige zandstormen; die waren er ook al op de derde racedag, wat het team toen al deed besluiten om de auto kort aan de kant van de weg te zetten.

Foto's: Jerome Wassenaar

Solar Team Twente was overigens niet het enige team dat van weg raakte door de wind; ook Sonnenwagen Aachen belandde naast de weg door een windvlaag. Dat Duitse team meldt dat ook hun rijder ongedeerd is; of dat team de race kan hervatten, is vooralsnog onduidelijk. De organisatie van de World Solar Challenge zegt dat zij inmiddels maatregelen heeft genomen om de veiligheid van de overgebleven deelnemende teams te garanderen.

Het uitvallen van Solar Team Twente betekent dat het Delftse Vattenfall Solar Team nu de eerste plaats in de Challenger-klasse heeft ingenomen, gevolgd door het Belgische Agoria Solar Team en het Japanse Tokai University Solar Car Team. Het team uit Delft heeft na 2431 afgelegde kilometers een voorsprong van zo'n 25 minuten op de Belgische achtervolgers. Eerder was er nog een volledig Nederlands podium waarbij Solar Team Twente bovenaan stond. Het Noord-Nederlandse Top Dutch Solar Racing-team stond toen op de derde plaats, maar staat nu op plek vijf met een achterstand van 40 minuten op de NunaX-auto van de studenten uit Delft.

De Bridgestone World Solar Challenge duurt nog tot 20 oktober. Deelnemende teams zijn enkele dagen geleden begonnen in het noordelijke gelegen Darwin en rijden drieduizend kilometer dwars door Australië naar Adelaide. Solar Tweam Twente deed mee in de Challenger-klasse, waarbij het de bedoeling is om zo snel mogelijk die drieduizend kilometer af te leggen.