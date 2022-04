TU Delft-studenten onthullen Nuna11-zonneauto met drie wielen en lfp-accu

De TU Delft-studenten van het Vattenfall Solar Team hebben hun Nuna11-zonneauto onthuld. Het nieuwe ontwerp heeft in vergelijking met NunaX een wiel minder, een lfp-accu in plaats van een Li-ionaccu en een eigen ontworpen motorcontroller.

De Nuna11 heeft drie wielen in plaats van vier, waarbij twee wielen aan de rechterzijde zitten en het derde wiel links zit. Dit zorgt voor een efficiëntere auto omdat er minder lucht- en rolweerstand is. Daarnaast is het algehele voertuig groter, vanwege het gebruik van siliciumpanelen in plaats van GaAs-panelen. Deze siliciumpanelen zijn minder efficiënt. Daarom is het zonnepaneel van de Nuna11 groter dan het voorgaande model. De Nuna11 is daarom ook 20 centimeter langer en 50 centimeter breder dan het vorige model.

Het gewicht van de zonneauto is tevens toegenomen door het gebruik van een lfp-accu. Deze gebruikt onder meer geen kobalt en is daarom volgens het team duurzamer dan de eerder gebruikte Li-ionaccu. Deze lfp-accu is echter wel ongeveer twee keer zo zwaar als een vergelijkbare Li-ionaccu. Tweakers sprak met Vattenfall Solar Teams chief engineer Tibbe Lukkassen over de Nuna 11.

Nuna11 was ontworpen voor de World Solar Challenge 2021, maar deze is vanwege de coronacrisis afgelast. In plaats daarvan is er een Solar Challenge 2021, die zich afspeelt in Marokko. Deze start op 25 oktober, duurt vijf dagen en teams leggen in totaal 2500 kilometer af.