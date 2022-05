In dit artikel vertelt ingenieur en oud-teamlid Jan Lenssen over een belangrijke vernieuwing die wordt toegepast bij de zonneauto van Solar Team Twente. De motorcontroller is in plaats van silicium gebaseerd op galliumnitride; het team heeft hier hoge verwachtingen van. De auto van dit team en die van de overige teams beginnen maandag aan een vijfdaagse race door Marokko, als alternatief voor de Australische World Solar Challenge.

Trek een rechte lijn van Darwin in het subtropische noorden van Australië naar het zuidelijke Adelaide en je hebt ongeveer de route uitgetekend van alle voorgaande World Solar Challenges. Een afstand van 3022km dwars door de woestijn, met niet al te veel hoogteverschillen en eigenlijk slechts één bocht in het hele parcours. De stuurwielen in de zonneauto's hadden bijna achterwege kunnen blijven.