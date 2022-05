Studententeam uit Twente wint Marokkaanse race voor zonneauto's

Solar Team Twente, het team dat uit studenten van de Universiteit Twente en Hogeschool Saxion bestaat, heeft de Solar Challenge Morocco gewonnen. Het Vlaamse team van de KU Leuven, Agoria Solar Team, is tweede geworden. Het Vattenfall Solar Team uit Delft werd derde.

De laatste en vijfde etappe, van Zagora terug naar beginpunt en havenstad Agadir, is inmiddels succesvol afgelegd door in ieder geval drie teams: Solar Team Twente, Agoria Solar Team en Vattenfall Solar Team van de TU Delft. Het team uit Leuven bevestigt als tweede te zijn geëindigd in de eindklassering en het team uit Delft feliciteert op Twitter hun concurrenten uit Twente met de overwinning en Leuven met de tweede plaats. De derde plaats gaat naar de Delftse studenten.

Afbeelding: jerome Wassenaar

Voorafgaand aan de laatste etappe van vrijdag waren de kaarten al aardig geschud. Vattenfall Solar Team had in de afgelopen dagen te veel achterstand opgelopen om nog een heel reële kans op de eindoverwinning te maken. Het leek te gaan tussen Solar Team Twente en Agoria Solar Team. Laatstegenoemde had de leiding in het algemeen klassement tot de start van de derde etappe op woensdag, maar daarna nam Twente de leiding over en begon dat team vrijdag aan de vijfde etappe met een voorsprong van 49 minuten. Dat bleek genoeg voor de eindoverwinning. Men had al goede hoop op de overwinning, zoals een ingenieur van het team onlangs vertelde in interview, waar het vooral draaide om de zelfontwikkelde motorcontroller genaamd Jasmine, die op basis van halfgeleider galliumnitride werkt.

Het team uit Twente schrijft dat de overwinning vooral is toe te schrijven aan het nauwgezet werken aan in eigen beheer ontwikkelde componenten. Daarbij noemen de studenten ook specifiek hun nieuwe aandrijving en de tweede versie van de Jasmine-motorcontroller. Ze omschrijven het als het geheime wapen dat de sleutel tot succes was: 'Door te werken met componenten die heel precies kunnen worden geconfigureerd en afgestemd op de specifieke eigenschappen van een zonneauto en de omstandigheden van de race, waren we in staat om een bijna probleemloze race af te leggen.'

Agoria Solar Team

Tijdens de etappe van vrijdag wist de BluePoint Atlas-auto van de studenten uit Leuven de in de ochtend eerder vertrokken RED Horizon-auto van Twente te passeren. Ze haalden na eerder te zijn ingehaald door Delft, op hun beurt later de Nuna 11 van Delft juist weer in. Dit alles leidde uiteindelijk tot een voorsprong van Agoria Solar Team die groot genoeg was om voorop te blijven en de vijfde etappe te winnen. Het gat was echter niet groot genoeg om te voorkomen dat Solar Team Twente de snelste totale eindtijd in het klassement wist te behouden.

Afbeelding van Solar Team Twente, gemaakt tijdens de vijfde etappe, op 115km afstand van finishplaats Agadir.

Solar Challenge Morocco is hiermee grotendeels ten einde gekomen. Gedurende vijf etappes werd er in totaal zo'n 2500km afgelegd. Met name de bochten en vooral de stevige hoogteverschillen en soms stijgingspercentages van twaalf procent vormden nogal een afwijking van de race door Australië van de voorgaande edities. Daar waren de hoogteverschillen kleiner, ging het stijgen veel geleidelijker en waren er nauwelijks bochten. Mede door de hoogteverschillen en de uitdagingen die daarmee gepaard gingen, wisten niet alle teams bij elke etappe op tijd de eindstreep te halen, waardoor niet elk deelnemend team een notering in het eindklassement heeft gehaald. De teams kregen ook met de nodige andere uitdagingen te maken, zoals druk verkeer, ondergelopen asfalt door regen, hopen zand op de weg, zandstormen, onweer en zelfs buikgriep of voedselvergiftiging van donderdag op vrijdag.