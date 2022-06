Al sinds de jaren tachtig reizen om de zoveel jaar studententeams naar Australië om met door zonne-energie aangedreven auto's zo snel mogelijk van het noorden naar het zuiden van dat land af te reizen. Naast het competitie-aspect is het doel van het project om ervaring en kennis op te doen met die zonneauto's. In de loop der jaren is het aantal teams en klassementen in de World Solar Challenge gegroeid en heeft de organisatie ermee bijgedragen aan de ontwikkeling van elektrische auto's. Het bekendste voorbeeld hiervan is misschien wel Lightyear, de Nederlandse zonneautofabrikant die is opgericht door voormalige winnaars van de Challenge.

De Nederlandse RDW - voorheen bekend onder de naam Rijksdienst voor het Wegverkeer - hoopt soortgelijke resultaten te bereiken met zijn eigen wedstrijd: de Self Driving Challenge. In deze wedstrijd staan in plaats van zonneauto's autonome auto's centraal, en hij is vooralsnog minder groots opgezet dan de World Solar Challenge. Deelnemers reizen niet naar Australië maar naar het Drentse Assen, en het deelnemersveld - bestaande uit drie teams van evenzoveel hogescholen - is een stuk kleiner dan de tientallen teams die aan de World Solar Challenge meedoen.