DARE-studentenraketteam moet lancering Stratos IV raket definitief afblazen

Het Delft Aerospace Rocket Engineering-team van de TU Delft heeft besloten af te zien van de lancering van zijn Stratos IV-raket. Volgens een bekendmaking waren er problemen met het Quick Disconnect-systeem die opgelost konden worden, maar daarmee nog steeds niet veilig genoeg was.

DARE had launch windows die begonnen op zaterdag 16 oktober en verspreid waren tot de laatste window, in de avond van zaterdag 23 oktober. Een Quick Disconnect-systeem is onderdeel van het systeem waarmee de brandstof in de tanks van de raket gestopt wordt. Volgens een pagina van NASA biedt zo'n systeem op afstand controle over zaken als de druk van de brandstof en kan de verbinding met de raket verbroken worden met een verwaarloosbare hoeveelheid morsen.

Het probleem met het Quick Disconnect-systeem lijkt de laatste in een reeks te zijn: op de Twitteraccount van DARE valt te lezen dat problemen met de 'filling arm for the oxidizer', de load cell, een lekkende hoofdbrandstofklep, sensoren en de wind allemaal obstakels vormden die voor uitstel zorgden.

Het studententeam is voor nu zijn spullen aan het inpakken en gaat terugkeren naar Delft. In hun statement vertellen ze dat 'de toekomst voor DARE en dit project onzeker is', maar dat ze 'in hun hoofden gefocust blijven op de sterren'.

Tweakers publiceerde voor de eerste launch window een achtergrondverhaal over DARE. Hun missie was om met de 8,2 meter hoge Stratos IV-raket het hoogterecord voor studentenraketten te doorbreken. Dat staat nu op naam van Californische studenten, die vorig jaar een berekende hoogte haalden van 103 kilometer. Een team uit Stuttgart heeft het Europese record van 32,3 kilometer op zijn naam staan. In 2015 had DARE het Europese record, met 21,5 kilometer.