In dit artikel bekijken we de nieuwe lanceerpoging van het Delft Aerospace Rocket Engineering-team dat zelf raketten bouwt. We spraken met de teammanager over wat de nieuwe aspecten van de Stratos IV, waaronder vier minithrusters die de raket moeten stabiliseren.

Uiterlijk lijkt DAREs Stratos IV-raket wel wat op de Stratos III, maar achter de schermen is er jaren gewerkt aan wat feitelijk een compleet nieuwe raket is. Het studententeam van de TU Delft lanceert dit weekend de 8,2 meter hoge raket vanuit Spanje. Net als de eerdere raketten van het team vliegt die op 'zoetjes en kaarsvet', maar van binnen zijn er wel degelijke veranderingen doorgevoerd aan het ontwerp van de Stratos. Die maakt gebruik van andere materialen waardoor het gewicht veel lager is.