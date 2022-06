TU Delft ontwikkelt eco-modus waarmee auto soms meer vermogen kan leveren

De TU Delft en Renault hebben samen de Proactive Eco Mode ontwikkeld. Hiermee kunnen auto's in een eco-modus rijden en alsnog voor korte periodes meer vermogen leveren dan in andere eco-modi. Zo kan een auto energiezuinig rijden, terwijl de bestuurder ook snel in kan halen.

Eco-modi in auto's beperken normaliter de hoeveelheid vermogen die een motor levert, waardoor een auto zuiniger rijdt. Daardoor kan een bestuurder minder snel accelereren, waardoor bijvoorbeeld inhalen en invoegen op de snelweg lastiger wordt. Robotingenieurs aan de TU Delft zeggen dat bestuurders hierdoor de eco-modus vaak uitschakelen, waardoor de milieuvoordelen teniet worden gedaan.

Daarom wilden de onderzoekers een algoritme bedenken waardoor een auto in eco-modus kan rijden, maar alsnog voor korte periodes veel vermogen kan leveren. Om de benodigde data te krijgen, werkten de onderzoekers samen met Renault en testten ze in een testcentrum in Frankrijk hoe een automobilist zich gedraagt. Het algoritme baseert zich op deze ervaringen en maakt zo 'toekomstvoorspellingen' voor hoe een bestuurder een auto wil gebruiken.

Met dit algoritme is de Proactive Eco Mode ontwikkeld, die data verzamelt over 'hoe de chauffeur en andere weggebruikers rijden'. Zo zou de auto kunnen voorspellen wanneer de bestuurder wil versnellen en daarop de motoren aanpassen, zodat deze meer vermogen leveren. Na die versnellingsactie leveren de motoren minder vermogen en verbruiken ze daardoor minder brandstof.

Volgens de onderzoekers zeggen gebruikers dat de Proactive Eco Mode fijner rijdt, doordat die soms meer vermogen kan leveren. Daardoor verwachten de onderzoekers dat die eco-modus langer geactiveerd blijft dan andere eco-modi. Renault zegt de Proactive Eco Mode in toekomstige auto's te willen implementeren.