TU Delft wil met slim fietspad op campus onderzoeken hoe fietsers weg gebruiken

De TU Delft heeft een slim fietspad aangelegd op zijn campus. De weg moet in kaart brengen hoeveel verkeer het fietspad gebruikt, en wanneer en met welke snelheid dit gebeurt. Doel van het project is om informatie te krijgen over het gedrag van weggebruikers.

Het slimme fietspad is 25 meter lang, schrijft de universiteit in een persbericht, en combineert sensoren onder het wegdek met 3d-camera's, wifi, radar, bluetooth en mmWave, om zo in kaart te brengen hoe het fietspad wordt gebruikt. De sensoren meten ook de temperatuur en de hoeveelheid neerslag, en bekijken niet alleen hoe de weg wordt gebruikt, maar ook welke impact dit allemaal heeft op de staat van het wegdek.

De weg is onderdeel van een onderzoek van de universiteit dat zich richt op 'het ontwikkelen van duurzame, efficiënte en innovatieve mobiliteitsoplossingen om de steden van de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden'. Daarnaast moet het project helpen met de doorontwikkeling van de sensoren die in en onder het wegdek zitten.

Alle data wordt 'samen met andere databronnen' in een digitale 3d-kopie van de campus verwerkt, waarmee de realtimeverplaatsingen van het vervoer op de campus gevolgd kunnen worden. Kunstmatige intelligentie kan dan voor de korte termijn voorspellen waar de vervoersstromen gemaakt worden, maar kunnen ook prognoses maken voor de lange termijn. De universiteit benadrukt wel dat de privacy wordt gewaarborgd en alle bewegingen alleen als 'anonieme puntjes in ons systeem' te zien zijn.

Het project wordt medegefinancierd door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In januari volgt een officiële opening van het intelligente fietspad. Het wegdek en de sensoren in het wegdek zijn gemaakt door PlasticRoad, dat de onderdelen heeft gemaakt van gerecycled huishoudelijk plastic afval.