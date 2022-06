Universiteit Utrecht stopt cameraproef 'naar aanleiding situatie in Leiden'

De Universiteit Utrecht is gestopt met een proef waarbij camera's werden gebruikt om te tellen hoeveel mensen er in de gebouwen zijn. De universiteit doet dat nadat studenten van de Universiteit Leiden protesteerden tegen een vergelijkbaar systeem in die stad.

Vorig jaar heeft de Universiteit Utrecht in zeven gebouwen en acht onderwijsruimtes camera's geïnstalleerd om te kijken hoe coronaregels konden worden gehandhaafd, schrijft de NOS. Ook zijn er camera's gebruikt om aanwezigen te tellen in twee vestigingen van de universiteitsbibliotheek in Utrecht. Al die camera's staan nu uit, bevestigt een woordvoerder van de universiteit tegen de omroep.

Volgens de woordvoerder gaat het om camera's die beelden omzetten in tellingen en werden er geen beelden opgeslagen. De universiteit stopt met de proef 'naar aanleiding van de situatie in Leiden' en 'vanwege het feit dat voor het coronabeleid op dit moment de bezetting van de gebouwen niet hoeft worden bijgehouden'. De universiteit zegt de evaluatie van de proef naar voren te halen en gaat daarna kijken of de camera's in de bibliotheken weer worden aangezet.

Eerder deze week protesteerden studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden tegen camera's op hun onderwijsinstelling. Ook de Universiteit Leiden gebruikt camera's om de aanwezigheid in ruimtes te tellen, maar volgens onderzoek van het universiteitsblad Mare kunnen die camera's veel meer waarnemen en vormt dat privacyrisico's.

In Leiden gaat het om 371 camera's, die door de universiteit classroom scanners worden genoemd. De universiteit gebruikt daarvoor de Xovis PC2S, die ingezet kan worden voor tellen, volgen en analyseren van personen. Universiteit Leiden zegt dat de camera's geen beelden opslaan en alleen mensen tellen, maar volgens Mare was het onder meer slecht gesteld met de beveiliging en zijn de privacyinstellingen niet goed afgesteld.

Er was een inlogpagina van de Xovis-camera's van de universiteit online via http benaderbaar. In de broncode daarvan staat het met het MD5-algoritme gehashte wachtwoord. Na responsible disclosure van Mare heeft de universiteit die pagina afgeschermd, maar volgens een factcheck van het universiteitsblad staat het wachtwoord nog altijd in de broncode en is de verbinding nog steeds niet beveiligd.

Sinds deze week staat er een mededeling op de site van Universiteit Leiden over de aanwezigheid van de camera's. De camera's zijn al een jaar actief. De universiteit zegt zelf volledig te voldoen aan de AVG met de inzet van de classroom scanners. Eerder deze maand stuurden 170 medewerkers van de Faculteit Sociale Wetenschappen al een brandbrief naar de decaan, waarin ze hun zorgen over de camera's uiten.

Update 16.43: In het artikel stond aanvankelijk dat de Universiteit Leiden de beveiligingsproblemen met de inlogpagina heeft opgelost, maar dat is slechts deels het geval. Het artikel is hierop aangepast.