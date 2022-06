Bug Pixel-telefoons met Teams-app blokkeert bellen naar Amerikaanse hulpdiensten

Google Pixel-gebruikers die de Microsoft Teams-app hebben geïnstalleerd, maar niet ingelogd zijn, kunnen in sommige gevallen het Amerikaanse noodnummer niet bereiken. Dat bevestigt Google na een ervaring van een gebruiker. Google werkt aan een oplossing.

Reddit-gebruiker KitchenPicture5849 schreef op het Google Pixel-subreddit hoe hij zijn grootmoeder ogenschijnlijk een beroerte zag krijgen. Hij probeerde vervolgens met zijn Pixel 3-telefoon het Amerikaanse alarmnummer te bellen, maar dat lukte niet.

"Mijn toestel liep vast nadat de lijn één keer overging. Ik kon enkel door apps bladeren terwijl de oproep op de achtergrond wel doorging", klonk het. "Mijn telefoon gaf aan dat mijn locatie werd doorgestuurd naar de nooddiensten maar ik kreeg niemand te horen en kon niemand vertellen wat er aan de hand was."

KitchenPicture5849 probeerde enige tijd later om de bug te reproduceren en dat lukte. "Ik belde vijf minuten naar de hulpdiensten, maar ik kreeg geen antwoord. In mijn oproeplijst ontbrak eveneens mijn uitgaande telefoontje naar de hulpdiensten", aldus de gebruiker.

Google heeft tien dagen later gereageerd. Het Amerikaanse bedrijf vermoedt dat het probleem zich voordoet op 'een klein aantal apparaten' die de Microsoft Teams-app hebben geïnstalleerd op hun telefoon en waarbij de gebruikers niet ingelogd zijn op de Microsoft Teams-dienst. Het is niet duidelijk of deze bug enkel Pixel-toestellen treft of ook Android-smartphones van andere fabrikanten. Ook is niet bekend of de bug ook in andere landen voorkomt.

Google denkt dat het probleem wordt veroorzaakt door een 'onbedoelde interactie' tussen de Teams-app en het Android-besturingssysteem. "Omdat deze bug invloed heeft op de uitvoering van noodoproepen, krijgt het probleem prioriteit bij zowel ons als Microsoft", klinkt het in een antwoord. "We raden Android-gebruikers aan om toekomstige app-updates zo snel mogelijk te installeren. Op 4 januari wordt er een update uitgebracht in het Android-ecosysteem om deze bug te verhelpen."

Google komt ook met tijdelijke oplossingen. Alle gebruikers die de Microsoft Teams-app hebben geïnstalleerd en het Android 10-besturingssysteem hebben draaien, of een nieuwere versie, dienen zich in te loggen in de Teams-app om de bug te omzeilen. De Microsoft Teams-app verwijderen, opnieuw downloaden van de Play Store en vervolgens installeren zou het euvel ook tijdelijk kunnen helpen oplossen. Google raadt ook aan om een nieuwe update van Microsoft Teams af te wachten die het probleem moet verhelpen.