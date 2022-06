Rechtspraak gaat Microsoft Teams gebruiken voor onlinezittingen

De Rechtspraak gaat in de toekomst Microsoft Teams gebruiken voor onlinezittingen. Voorheen werd daarvoor een Cisco-tool gebruikt, maar sinds de coronacrisis gebruikte de Rechtspraak ook Skype. Dat laatste wordt op termijn helemaal vervangen door Teams.

Teams wordt vanaf 1 december ingezet als mogelijke tool om onlinezittingen te doen, schrijft de Rechtspraak. Die wordt niet altijd gebruikt. De rechtbank bepaalt zelf of Teams wordt gebruikt voor een onlinezitting, of dat er een andere tool wordt ingezet. Betrokkenen kunnen een zitting naast Teams ook bijwonen via Cisco Meeting Server of Skype. Per woensdag komt Teams daar bij.

De Rechtspraak noemt meerdere voordelen van Teams, maar met name de gebruiksvriendelijkheid speelt een rol. "Zo zijn meer deelnemers aan een onlinezitting tegelijk in beeld. Ook hoeven ze vooraf niets te downloaden en hebben zij geen eigen Teams-account nodig. Veel mensen kennen Teams al vanuit hun werk- of privésituatie", schrijft de Rechtspraak. Momenteel gebruikt de Rechtspraak naast Cisco Meeting Server ook Skype for Web of Skype for Business. Skype wordt in de toekomst vervangen door Teams, al is niet bekend op welke termijn dat gebeurt.

Sinds de coronacrisis in 2020 begon is de Rechtspraak begonnen met onlinezittingen. Aanvankelijk gebeurde dat noodgedwongen vanwege lockdowns en uit veiligheidsoverwegingen, maar later bleek dat online zaken in sommige gevallen ook voordelen hadden. Zo konden verdachten vaker aanwezig zijn zonder dat dat te veel inbreuk maakte op hun leven, en konden sommige zaken sneller worden afgehandeld. De Raad voor de rechtspraak pleitte er vorig jaar voor dat onlinezittingen mogelijk moesten blijven, ook nadat corona daar niet meer toe dwingt.