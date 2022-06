Microsoft Teams krijgt betaalde Essentials-versie voor kleine bedrijven

Microsoft heeft een Essentials-versie van Microsoft Teams uitgebracht, die is bedoeld voor kleine bedrijven. Hiermee kunnen gebruikers onbeperkt videogesprekken van maximaal 30 uur lang houden. De dienst kost per gebruiker 3,40 euro per maand, exclusief btw.

Microsoft meldt dat Teams Essentials ondersteuning biedt voor grotere en langere videovergaderingen dan de gratis versie van de software. Met Teams Essentials kunnen gebruikers meetings van 30 uur lang houden, en met maximaal 300 mensen. Bij de gratis versie liggen deze limieten respectievelijk op maximaal 1 uur en 100 deelnemers. Ook krijgen Teams Essentials-gebruikers 10GB cloudopslag. Bij de gratis variant is dit 5GB.

Bedrijven die betalen voor Teams Essentials, kunnen volgens het bedrijf ook 24/7 bij Microsoft terecht voor ondersteuning. Verder zijn ook alle gratis functies hetzelfde; de dienst ondersteunt groeps-chats, het uitwisselen van bestanden en het verdelen van taken in een gedeelde agenda. Er wordt 'binnenkort' ook een integratie met Google Calendar toegevoegd aan Teams, meldt Microsoft.

De nieuwe Essentials-versie voor bedrijven verschilt ook van de huidige bedrijfsabonnementen, Microsoft 365 Business Basic. Dat Business Basic-abonnement bevat, naast Microsoft Teams, ook toegang tot de volledige web- en smartphoneversies van Office-programma's en 1TB cloudopslag. Dit Basic-abonnement maakt het ook mogelijk om meetings op te nemen en te transcriberen. Dit bestaande Microsoft 365 Business Basic heeft een iets hoger maandtarief van 4,20 euro per gebruiker, zonder btw. Die prijs wordt in maart 2022 echter verhoogd, maar Microsoft heeft alleen nog nieuwe Amerikaanse tarieven gedeeld. De abonnementsprijs van Business Basic gaat in die regio omhoog van 5 dollar naar 6 dollar.