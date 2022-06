Update voor Microsoft Teams Rooms maakt wisselen tussen camera's makkelijker

Microsoft brengt medio december een update uit voor Microsoft Teams Rooms waarmee gebruikers sneller en makkelijker kunnen wisselen tussen meerdere USB-camera's die verbonden zitten aan de dienst.

Via een cameraknop op de Microsoft Teams Rooms-balk kunnen gebruikers die een setup hebben met meerdere camera's, na de update kiezen welk beeld er getoond wordt. Via de instellingen komt er dan ook een optie bij om te kiezen welke van de camera's als standaard wordt ingesteld. Het was eerder al mogelijk om te wisselen tussen camera's, maar dat moest via de instellingen en duurde daarom een stuk langer. De update verschijnt 'midden december' in de Microsoft Store en is alleen voor Windows-apparaten, meldt MSPowerUser.

Microsoft Teams Rooms werd vorig jaar geïntroduceerd en is een extra abonnementsdienst voor de reguliere Teams-applicatie. Rooms is bedoeld voor gebruik bij digitale vergaderingen vanuit presentatieruimtes. Zo kunnen systeembeheerders met deze dienst alle Teams-apparaten op afstand beheren, waaronder IP-telefoons en collaboration bars, en moet het makkelijker zijn om snel documenten en presentaties te delen.