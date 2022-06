Nextcloud dient in Duitsland klacht in over dominante marktpositie van Microsoft

Nextcloud heeft bij de Duitse mededingingsautoriteit een verzoek ingediend om Microsoft te onderzoeken. De Duitse maker van opensourcecloudsoftware beschuldigt Microsoft van het misbruiken van een dominante marktpositie.

Volgens Nextcloud maakt Microsoft het voor andere partijen moeilijk om te concurreren door de diepe integratie van diverse diensten met Microsoft Office en Windows. Dit zou tot misbruik van diens machtspositie kunnen leiden. Nextcloud verzoekt het Bundeskartellamt daarom om een onderzoek in te stellen naar Microsoft.

"Microsoft misbruikt zijn Windows-monopoliepositie om zijn eigen clouddiensten in de markt te drukken", stelt Nextcloud-oprichter Frank Karlitschek tegen Der Spiegel. Als voorbeelden geeft het bedrijf Teams, OneDrive en Bing. Microsoft zou zo een 'uniek digitaal ecosysteem hebben gecreëerd op verschillende strategisch belangrijke markten in de digitale sector', aldus het softwarebedrijf uit Stuttgart.

Nextcloud is een fork van ownCloud en biedt een opensource-alternatief voor de clouddiensten van de grote techbedrijven. De software is zowel op locatie als via datacenters te draaien en de functionaliteit is via plug-ins uit te breiden. In 2018 maakte de Duitse overheid bekend dat het zijn Bundescloud Box-dienst voor 300.000 overheidsmedewerkers op Nextcloud zou baseren.

Vorig jaar hernoemde Nextcloud zijn dienst naar Nextcloud Hub en voegde het bedrijf meerdere functies samen. Zo werd een tekstverwerker voor samenwerkingen geïntegreerd en kwamen er zogeheten Workspaces bij, waarmee gebruikers verschillende projecten kunnen beheren via aantekeningen en to-dolijsten. Ook de chat- en agendafuncties werden verwerkt in de Hub.