Nextcloud brengt Hub 9 met automatiseringstool Flow en geïntegreerde chatbot uit

Opensourcecloudplatform Nextcloud heeft Nextcloud Hub 9 aangekondigd. De nieuwe versie van de clouddienst bevat meer gedecentraliseerde functies, een automatiseringsplatform voor het stroomlijnen van werkprocessen, een chatmodus voor de AI-assistent en een nieuwe interface.

Uit de aankondiging blijkt dat het mogelijk wordt om gedecentraliseerde en federated audio- en videogesprekken te voeren. Gebruikers hoeven daarmee niet meer allemaal met dezelfde server verbinding te maken, maar kunnen dat via een federated Cloud ID doen vanaf iedere mogelijke server. In vorige versies van de software was het al mogelijk om op dezelfde gedecentraliseerde wijze bestanden te delen.

Nextcloud introduceert ook een nieuwe Whiteboard-app binnen Nextcloud Hub 9. Dankzij deze app moeten teams eenvoudiger kunnen samenwerken aan projecten. De app werkt ook in combinatie met de videobelfunctie Nextcloud Talk.

Verder heeft het bedrijf verbeteringen aan de Nextcloud Assistant doorgevoerd. De AI-assistent krijgt een chatinterface en kan voortaan gesprekken onthouden. Nextcloud zou eveneens verbeteringen hebben doorgevoerd aan de backend van de software die de AI aanstuurt, waardoor die beter presteert.

Nextcloud Hub is de samenwerkingssoftware van Nextcloud. In tegenstelling tot de reguliere software is Hub niet alleen bedoeld om bestanden op te slaan en te delen, maar kunnen gebruikers hiermee ook tools gebruiken om die bestanden te bewerken. Die versie van de software wordt met name door bedrijven en zakelijke instellingen ingezet.

Hub krijgt nu voor het eerst een integratie van automatiseringstool Flow. Met Flow kunnen gebruikers repetitieve taken automatiseren, bijvoorbeeld instellen dat bepaalde bestanden of bestandstypen automatisch in een map komen te staan of het toevoegen van de juiste labels. Flow was sinds 2020 al beschikbaar in Nextcloud, maar nog niet in Hub.

De toevoeging van Flow maakt het ook mogelijk om data-invulvelden in documenten te zetten. Daarmee kunnen gebruikers templates maken die vervolgens automatisch naar invulbare formulieren worden omgezet. Flow kan weer bepaalde acties uitvoeren op basis van de uitkomst van die datavelden.