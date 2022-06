Nextcloud 21 is met optionele Rust-component tien keer zo snel

Nextcloud 21 is uit. De belangrijkste verandering van het opensourceplatform voor bestandshosting is dat de laadtijden drastisch zijn verlaagd. Volgens de makers is Nextcloud Hub 21 tot wel 10 keer zo snel als de voorgaande versies.

Voor de nieuwe versie hebben de ontwikkelaars Nextcloud vooral onder de motorkap flink aangepast. Het gaat om optimalisaties voor het inladen van apps en databasequeries. Nextcloud 21 is ook compatibel met PHP 8. Compatibiliteit met PHP 7.2 verdwijnt helemaal. Daardoor zijn verbeteringen mogelijk in hoe teksten verwerkt worden, hoe Objects worden opgeslagen en in LDAP group handling. Met die veranderingen is de desktopinterface volgens de makers zeker twee keer zo snel.

Daarnaast is er ook een optionele back-end beschikbaar die nog sneller is. Die High Performance Back-end for Files is volledig in Rust geschreven en is alleen geschikt voor bestandsopslag. Het is een optionele binary waarmee een directe verbinding kan worden gelegd tussen twee clients. Daardoor hoeft volgens de makers niet constant een controle naar de server te worden uitgevoerd met de vraag of er nog veranderingen zijn. Dat pingen ging altijd met tussenpozen van een halve minuut, maar dat wordt met de nieuwe module nog maar eens per vijf minuten gedaan.

Met die directe verbinding is het volgens de ontwikkelaars ook mogelijk om realtime notificaties te versturen, bijvoorbeeld als er een bericht in de chatfunctie binnenkomt. Die functie, gecombineerd met alle andere kleine veranderingen, zouden Nextcloud 21 tot wel tien keer zo snel maken.

Naast de prestatieverbeteringen zijn er ook nieuwe features aan de dienst toegevoegd. Zo is er een Whiteboard-app beschikbaar waarop gebruikers samen tekeningen kunnen maken, afbeeldingen kunnen uploaden en teksten kunnen schrijven. Ook kunnen gebruikers eigen templates maken, en is de chatfunctie verbeterd met statusindicators en de mogelijkheid een virtuele hand op te steken.