Nextcloud geeft chatplatform Talk nieuwe functies zoals spraakberichten

Nextcloud heeft versie 12 van zijn chatapp Talk uitgebracht, met nieuwe functies zoals spraakberichten. Mobiele gebruikers kunnen voortaan afbeeldingen, documenten en contactpersonen delen in chats. Ook kunnen ze hun locatie doorgeven aan anderen.

Zowel in de webinterface als met de mobiele versie van Talk kunnen spraakberichten gedeeld worden. Verder kunnen gebruikers zelf berichten verwijderen tot zes uur nadat ze zijn verstuurd. Ook kunnen gebruikers via Outlook en Nextcloud Calendar Talk-rooms aanmaken. Volgens Nextcloud vroegen veel gebruikers om de nieuwe functies in Talk.

De ontwikkelaars geven daarnaast meer informatie over nieuwe Talk-functies die Nextcloud eerder deze maand aankondigde. Zo kunnen gebruikers van chatberichten taken maken, zodat een gebruiker weet wat hij of zij nog moet doen. Daarnaast kunnen gesprekken gesloten worden, kan de zichtbaarheid van ingeplande lobby's beperkt worden en kan toegang tot gesprekken beter beheerd worden. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld aangeven welke gebruikers bij een gesprek aanwezig kunnen zijn en of gastaccounts toegevoegd kunnen worden.

De versie 12 van Nextcloud Talk is nu te downloaden binnen de Nextcloud-appstore. Nextcloud is gratis opensourcesoftware die particulieren en bedrijven op eigen servers kunnen hosten. Naast Talk is er Nextcloud Files om bestanden te delen en Nextcloud Groupware, waarin agenda-, contacten- en mailapps zitten.