EA schakelt raytracing in PS5-versie F1 2021 tijdelijk uit wegens instabiliteit

Met een update voor F1 2021 is raytracing in de PlayStation 5-versie van het spel tijdelijk uitgeschakeld. Volgens EA hadden sommige gebruikers stabiliteitsproblemen en kwamen die door raytracing. De uitgever wil de functie zo snel mogelijk weer inschakelen.

Met patch 1.04 is raytracing uitgeschakeld, blijkt uit de patchnotes die EA online heeft gezet. Dat is alleen het geval bij de PlayStation 5-versie. Op de Xbox Series X en pc is raytracing nog wel beschikbaar. Uitgever EA en ontwikkelaar Codemasters zeggen dat ze de feature snel weer willen inschakelen en daar een update over zullen geven als er meer bekend is. Inhoudelijke details over de problemen met de PS5-versie zijn niet bekendgemaakt.

Raytracing wordt bij de consoleversies van F1 2021 overigens alleen gebruikt in de fotomodus van het spel en niet tijdens het racen zelf. Bij de pc-versie kan wel gebruikgemaakt worden van raytracing tijdens de gameplay. De game ondersteunt op de pc ook Nvidia's DLSS-techniek in combinatie met RTX-videokaarten.

F1 2021 werd vorige week uitgebracht. Naast de jaarlijkse updates aan auto's en coureurs, bevat het spel een nieuwe verhaalmodus genaamd Braking Point en een carrièremodus met co-op. Ook kunnen spelers op ieder moment een carrière starten aan de hand van de huidige stand in het echte F1-kampioenschap.