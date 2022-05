EA maakt F1 2021 in twintig landen tweemaal zo duur als voorganger

F1 2021, de eerste Codemasters-game die onder de nieuwe eigenaar EA wordt uitgebracht, wordt flink duurder dan F1 2020. Dat geldt niet in de VS en nauwelijks in Europa, maar in andere landen wordt de game 2 tot 5,5 keer zo duur.

Argentinië komt er het slechtst van af: waar F1 2020 649,99 Argentijnse peso kost, mag men voor de nieuwe game 3599 Peso neerleggen. Dat is een toename van 454 procent. Andere landen die hierdoor zwaar getroffen worden, zijn Turkije, Zuid-Afrika en de regio Zuid-Azië: die krijgen te maken met stijgingen van respectievelijk 357, 204 en 200 procent. In twintig landen is de stijging meer dan 100 procent. In Europa wordt de game vijf euro duurder, een toename van zo'n 10 procent.

In ongeveer de helft van de markten is de game na een valutaconversie nog steeds goedkoper dan in de VS en Europa, maar die wisselkoersen nemen in hun berekening het gemiddelde inkomen van een inwoner niet mee. De ontwikkeling kwam aan het licht nadat Twittergebruiker lashman aan de bel trok, met behulp van gegevens van beide games die hij van SteamDB heeft gehaald. De prijzen zijn dus Steam-prijzen, maar de game komt ook uit op PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X en S. Een steekproef op die platformen laat hetzelfde verschijnsel zien.

F1 2021 werd eind deze week aangekondigd. De game krijgt een nieuwe verhaalmodus waarin spelers zich vanuit de Formule 2 opwerken naar de Formule 1. Naast racen draait die modus ook om drama naast de baan. F1 2021 krijgt daarnaast een carrièremodus met co-op. Codemasters is de ontwikkelaar en is sinds februari eigendom van Electronic Arts.