Gerucht: Nvidia komt met revisies van RTX 30-gpu's met nieuwe miningbeperkingen

Volgens geruchten is Nvidia van plan om nieuwe revisies van zijn huidige GeForce RTX 30-videokaarten uit te brengen. Deze gpu's zouden voorzien worden van een hashrate limiter, die prestaties bij het minen van cryptovaluta moet beperken.

Bronnen van VideoCardz claimen dat de nieuwe revisies van bestaande RTX 30-videokaarten in mei worden geleverd. De nieuwe videokaarten zouden niet herkend worden door de oude bètadriver die de bestaande hashrate limiter van de RTX 3060 omzeilt, waardoor cryptominers deze driver niet kunnen gebruiken om te minen met de volledige hashrate van de gpu's.

Er gingen al langer geruchten rond over RTX 30-revisies met een hashrate limiter. Twitter-gebruiker kopite7kimi claimt bijvoorbeeld dat Nvidia mogelijk werkt aan dergelijke revisies van alle huidige RTX 30-videokaarten. Deze leaker is doorgaans goed geïnformeerd en publiceerde voor release bijvoorbeeld de correcte specificaties van de huidige RTX 30-line-up. Nvidia zou bijvoorbeeld met revisies van de GA104-gpu uit de RTX 3070 en de GA102-chip uit de RTX 3080 en RTX 3090 kunnen komen, die momenteel allemaal nog geen hashrate limiter hebben.

Op donderdag berichtte HKEPC ook al dat Nvidia een nieuwe variant van de in februari uitgebrachte RTX 3060 zou introduceren. Die videokaart had bij release al een hashrate limiter, maar Nvidia bracht na release per ongeluk een bètadriver uit die deze beperkingen uitschakelt. HKEPC claimt ook dat de nieuwe RTX 3060-revisie niet wordt herkend door oude drivers, waardoor de driver die de hashrate limiter uitschakelt ook niet gebruikt kan worden. Ook HKEPC claimt dat videokaarten met de nieuwe gpu-revisie in mei worden geleverd.

Nvidia zou ook een nieuwe variant van de vooralsnog onaangekondigde RTX 3080 Ti-videokaart hebben geleverd aan gpu-fabrikanten, schrijft Igor's Lab op basis van eigen bronnen, die ook delen hoe de nieuwe revisies precies worden voorzien van een hashrate limiter. De RTX 3080 Ti zou nu klaar zijn voor massaproductie. De eerste batch RTX 3080 Ti-samples wél zou werken met de 470.05-bètadriver, die de miningbeperkingen omzeilt. Bij de nieuwe revisies is dat niet het geval.

Volgens bronnen van Igor's Lab is het in theorie mogelijk om de oude firmware op de nieuwe revisies te zetten en vice versa, hoewel Nvidia een manier zou hebben gevonden om dit tegen te gaan. Doordat de twee revisies andere hardware-id's hebben, zou het flashen van een andere firmware zorgen voor een zwart scherm, waarmee de videokaart effectief onbruikbaar is. De device-id's zouden hetzelfde blijven, waardoor toekomstige drivers blijven werken op alle verschillende gpu-revisies.