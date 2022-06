Afbeeldingen tonen Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition

Er zijn afbeeldingen verschenen van een Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition. De gpu heeft dezelfde koeler als de RTX 3080, en heeft daarmee een dualslot-ontwerp, in tegenstelling tot de RTX 3090. Ook zijn de volledige specificaties inmiddels verschenen.

Uit afbeeldingen van VideoCardz blijkt dat de RTX 3080 Ti Founders Edition wederom een 12-pinsaansluiting krijgt voor de stroomvoorziening. Daarmee dienen gebruikers een meegeleverde adapter of een compatibele voeding te gebruiken. De videokaartmodellen van partnerbedrijven zullen naar verwachting weer gewoon reguliere 8-pinsconnectors gebruiken.

Verder krijgt de RTX 3080 Ti een tdp van 350W. Daarom is het opvallend dat de Founders Edition een dualslot-koeler krijgt, merkt VideoCardz op. De GeForce RTX 3090 heeft ook een tdp van 350W, en dat model beschikt over een grotere gpu-koeler, die drie slots inneemt. De GeForce RTX 3080 Ti krijgt volgens eerdere geruchten 10.240 CUDA-cores, 320 Tensor-kernen en 80 cores voor raytracing. De videokaart zou daarnaast beschikken over 12GB aan GDDR6X-geheugen met een snelheid van 19Gbit/s en een 384bit-geheugenbus. Verder zijn recentelijk de kloksnelheden verschenen in de GPU-Z-tool van TechPowerUp. De videokaart krijgt een standaard kloksnelheid van 1365MHz, met een boostclock van 1665MHz.

Er gaan al langer geruchten rond over de GeForce RTX 3080 Ti. De videokaart wordt naar verwachting op 1 juni gepresenteerd, om 07:00 uur Nederlandse tijd. Op die datum houdt Nvidia een GeForce-presentatie. Tijdens dat evenement wordt ook een GeForce RTX 3070 Ti verwacht, die iets meer cores en sneller GDDR6X-geheugen krijgt ten opzichte van de reguliere RTX 3070.

Bron: VideoCardz

Nvidia GeForce RTX 30-serie Model RTX 3090 RTX 3080 Ti* RTX 3080 RTX 3070 Ti* RTX 3070 Gpu GA102-300 GA102-225 GA102-200 GA104-400 GA104-300 CUDA-cores 10.496 10.240 8704 6144 5888 Kloksnelheid 1395MHz 1365MHz 1440MHz Nnb 1500MHz Boostsnelheid 1700MHz 1665MHz 1710MHz Nnb 1730MHz Vram 24GB GDDR6X 12GB GDDR6X 10GB GDDR6X 8GB GDDR6X? 8GB GDDR6 Geheugensnelheid 19,5GBit/s 19Gbit/s 19Gbit/s 19Gbit/s 14Gbit/s Geheugenbus 384bit 384bit 320bit 256bit 256bit Bandbreedte 936GB/s 912GB/s 760GB/s 608GB/s 448GB/s Tgp 350W 350W 320W Nnb 220W Releasedatum 24 september 2020 3 juni 2021 17 september 2020 10 juni 2021 29 oktober 2020 Adviesprijs

(Founders Edition) 1549 euro Nnb 719 euro Nnb 519 euro

* Op basis van onbevestigde geruchten