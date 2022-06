NBMiner claimt 68 procent van RTX 30-miningprestaties te bieden op LHR-gpu's

De ontwikkelaar van de NBMiner-software voor cryptomining claimt dat versie 39.0 zeker 68 procent van de originele Nvidia GeForce RTX 30-miningprestaties op LHR-gpu's haalt, bij het minen van Ethereum. Nvidia bracht die LHR-revisies met miningbeperkingen in mei uit.

NBMiner schrijft op GitHub dat de software een nieuwe LHR-modus introduceert, specifiek voor het minen van Ethereum. Het betreft geen volwaardige 'unlock'. In plaats daarvan kunnen gebruikers een streefpercentage invoeren in de software, waarna de applicatie probeert dat percentage te halen. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld -lhr 68 invoeren om 68 procent van de hashrate op non-LHR-gpu's te halen. De ontwikkelaar raadt dat percentage aan, omdat dat stabiel zou zijn op de meeste geteste configuraties.

Met dit percentage kunnen cryptominers met LHR-gpu's nog steeds niet gebruikmaken van de volledige miningprestaties van de RTX 30-videokaarten, maar met 68 procent komt het wel dichter in de buurt daarvan. Nvidia introduceerde in mei LHR-revisies van zijn GeForce RTX 30-videokaarten, met restricties die de prestaties voor cryptomining zouden moeten halveren. Dat deed het bedrijf om de RTX 30-videokaarten minder aantrekkelijk te maken voor cryptominers en daarmee beter beschikbaar te maken voor gamers. Nvidia had eerder al miningrestricties op zijn RTX 30-videokaarten, maar bracht per ongeluk een bètadriver uit die die restricties omzeilde.