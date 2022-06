Nvidia: RTX 30-serie was onze succesvolste videokaartenintroductie ooit

Nvidia zegt dat de release van zijn RTX 30-videokaarten de succesvolste ooit is. Ondanks de tekorten steeg de kwartaalomzet naar een recordhoogte van 5,66 miljard dollar. Nvidia verwacht dat de tekorten nog tot in de tweede helft van dit jaar aanhouden.

De omzet in het eerste kwartaal van dit jaar was 84 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Die grote groei komt met name door de release van de RTX 30-serie eind vorig jaar. Ook was de omzet 13 procent hoger dan die van het vorige kwartaal. Dat is opvallend, omdat de omzet in het eerste kwartaal van het jaar meestal lager is dan die in het vierde kwartaal van een jaar, met daarin de feestdagen.

In een gesprek met investeerders, dat is te lezen bij Seeking Alpha, zegt Nvidia-cfo Colette Kress dat de RTX 30-serie de 'succesvolste launch ooit' was. De vraag naar de videokaarten is volgens de cfo 'ongelofelijk hoog', wat records oplevert bij de verkopen van zowel desktop- als laptop-gpu's.

Nog altijd is de vraag naar videokaarten groter dan het aanbod, met zeer hoge prijzen tot gevolg. Nvidia verwacht dat tot in de tweede helft van dit jaar de vraag het aanbod zal overstijgen. Het bedrijf denkt dat veel gamers met een GTX-videokaart willen upgraden naar een RTX-variant.

Volgens Nvidia heeft de gamingdivisie ook profijt gehad van de vraag naar gpu's voor cryptomining, maar is het moeilijk te schatten in hoeverre dat invloed heeft op de cijfers. De CMP-kaarten die specifiek voor miners zijn gemaakt, waren goed voor een omzet van 155 miljoen dollar in het eerste kwartaal en Nvidia verwacht dat dit oploopt tot 400 miljoen dollar in het volgende kwartaal.

Verreweg de meeste omzet haalt Nvidia uit de verkoop van producten voor gamers en datacenters. Die categorieën waren goed voor een kwartaalomzet van respectievelijk 2,76 miljard dollar en 2,05 miljard dollar.

Nvidia behaalde een nettowinst van 1,91 miljard dollar in het afgelopen kwartaal. Dat is 109 procent meer dan een jaar geleden in dezelfde periode. Het bedrijf verwacht het volgende kwartaal wederom een groei; de omzet zal dan naar verwachting stijgen tot 6,3 miljard dollar.