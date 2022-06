Nubia maakt lichtere en dunnere variant van RedMagic 6-gamesmartphone

Nubia introduceert de RedMagic 6R, een lichtere en dunnere variant van de RedMagic 6 en 6 Pro. Het nieuwe model is 7,8mm dun en weegt zo'n 186 gram. Dat komt mede door het gebruik van een 4200mAh-accu in plaats van een 5050mAh-exemplaar.

De RedMagic 6 en 6 Pro die sinds april in Europa te koop zijn, hebben een behuizing van 9,7mm dik en een gewicht van 220 gram. De RedMagic 6R is dunner en lichter door het gebruik van een kleinere accu en ook een iets kleiner scherm. In het nieuwe model zit een 6,67"-oledscherm met een refreshrate van 144Hz. De eerder uitgebrachte modellen hebben een 6,8"-scherm met een verversingssnelheid van 165Hz.

Verder is de RedMagic 6R grotendeels gelijk aan de RedMagic 6 en 6 Pro. Het toestel heeft capacitieve schouderknoppen, heeft een Snapdragon 888-soc en kan geleverd worden met 8 of 12GB Lpddr5-geheugen en 128 of 256GB UFS 3.1-flashopslag. Het 6R-model heeft een extra camera en gebruikt een Sony-sensor voor de primaire camera in plaats van een Samsung-sensor.

Begin juni brengt Nubia de RedMagic 6R wereldwijd uit, maar de europrijzen zijn nog niet bekendgemaakt. Eerst verschijnt de Android-telefoon in China; de versies met 8 en 12GB ram kosten daar respectievelijk 2999 en 3299 yuan. Omgerekend is dat zo'n 385 en 424 euro. De uiteindelijke europrijzen van de internationale versie zijn vermoedelijk hoger, maar de RedMagic 6R zal waarschijnlijk goedkoper zijn dan de reguliere RedMagic 6 en 6 Pro. Ook in China is dat het geval.