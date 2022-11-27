'RedMagic 8 Pro ondersteunt 165W-snelladen, 5G en Bluetooth 5.2'

Uit een keuring van de China CCC blijkt dat de RedMagic 8 Pro-smartphone in China met een stroomadapter geleverd zal worden die een maximaal vermogen van 165W ondersteunt. Het toestel zou ook over Bluetooth 5.2 en 5G beschikken.

De specificaties van de adapter zijn volgens de website MySmartPrice te zien in de CCC-database. Dat is een verplichte certificering in China. De adapter, met typenummer NBA20825C, zou een output van maximaal 20V bij 8,25A hebben en dat is goed voor een maximaal vermogen van 165W.

De RedMagic 7 Pro, die begin 2022 uitkwam in China, ondersteunt in dat land 135W-snelladen waardoor de 5.000mAh-accu van dit toestel in vijftien minuten volledig kan opgeladen worden. De wereldwijde versie van de RedMagic 7 Pro-smartphone ondersteunt echter 65W-snelladen. Het is hierdoor nog niet zeker of de RedMagic Pro 8 in Europa 165W-snelladen zal ondersteunen.

De RedMagic 7 Pro zou ook al zijn opgemerkt bij andere autoriteiten en uit die listings moet blijken dat het toestel over Bluetooth 5.2 en een 5G-antenne beschikt. Toen Qualcomm eerder deze maand de Snapdragon 8 Gen 2 heeft aangekondigd, maakte het bedrijf bekend dat RedMagic een van de fabrikanten was die gebruik zou maken van deze soc voor hun volgende smartphone. De Chinese fabrikant heeft dit nieuws echter nog niet bevestigd.