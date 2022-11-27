'RedMagic 8 Pro ondersteunt 165W-snelladen, 5G en Bluetooth 5.2'

Uit een keuring van de China CCC blijkt dat de RedMagic 8 Pro-smartphone in China met een stroomadapter geleverd zal worden die een maximaal vermogen van 165W ondersteunt. Het toestel zou ook over Bluetooth 5.2 en 5G beschikken.

De specificaties van de adapter zijn volgens de website MySmartPrice te zien in de CCC-database. Dat is een verplichte certificering in China. De adapter, met typenummer NBA20825C, zou een output van maximaal 20V bij 8,25A hebben en dat is goed voor een maximaal vermogen van 165W.

De RedMagic 7 Pro, die begin 2022 uitkwam in China, ondersteunt in dat land 135W-snelladen waardoor de 5.000mAh-accu van dit toestel in vijftien minuten volledig kan opgeladen worden. De wereldwijde versie van de RedMagic 7 Pro-smartphone ondersteunt echter 65W-snelladen. Het is hierdoor nog niet zeker of de RedMagic Pro 8 in Europa 165W-snelladen zal ondersteunen.

De RedMagic 7 Pro zou ook al zijn opgemerkt bij andere autoriteiten en uit die listings moet blijken dat het toestel over Bluetooth 5.2 en een 5G-antenne beschikt. Toen Qualcomm eerder deze maand de Snapdragon 8 Gen 2 heeft aangekondigd, maakte het bedrijf bekend dat RedMagic een van de fabrikanten was die gebruik zou maken van deze soc voor hun volgende smartphone. De Chinese fabrikant heeft dit nieuws echter nog niet bevestigd.

Vermoedelijke listing RedMagic 8 Pro bij China CCC. Bron: MySmartPrice
Vermoedelijke listing RedMagic 8 Pro bij China CCC. Bron: MySmartPrice

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 27-11-2022 12:49 102

27-11-2022 • 12:49

102

Lees meer

Redmagic 7

geen prijs bekend

Redmagic 7 Pro

geen prijs bekend

Nubia introduceert Redmagic 9 Pro-smartphones met Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Nubia introduceert Redmagic 9 Pro-smartphones met Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Nieuws van 23 november 2023
Red Magic brengt eerste monitor uit
Red Magic brengt eerste monitor uit Nieuws van 27 maart 2023
Redmagic toont een 4k-gamingmonitor, draadloze toetsenbord en muis
Redmagic toont een 4k-gamingmonitor, draadloze toetsenbord en muis Nieuws van 7 januari 2023
Nubia introduceert RedMagic 8 Pro+ die kan snelladen met 165W
Nubia introduceert RedMagic 8 Pro+ die kan snelladen met 165W Nieuws van 28 december 2022
Qualcomm kondigt Snapdragon 8 Gen 2 aan
Qualcomm kondigt Snapdragon 8 Gen 2 aan Nieuws van 15 november 2022
Redmagic 7S Pro komt in augustus ook naar Europa
Redmagic 7S Pro komt in augustus ook naar Europa Nieuws van 26 juli 2022
Nubia Redmagic 7 Pro-gamesmartphone verschijnt op 27 april voor 799 euro
Nubia Redmagic 7 Pro-gamesmartphone verschijnt op 27 april voor 799 euro Nieuws van 12 april 2022
Redmagic 7-gamesmartphone met rgb-fan verschijnt op 10 maart voor 629 euro
Redmagic 7-gamesmartphone met rgb-fan verschijnt op 10 maart voor 629 euro Nieuws van 22 februari 2022
Nubia introduceert RedMagic 7-serie met snelladen tot 135W en Snapdragon 8 Gen 1
Nubia introduceert RedMagic 7-serie met snelladen tot 135W en Snapdragon 8 Gen 1 Nieuws van 17 februari 2022
RedMagic 6S Pro-gamesmartphone met Snapdragon 888+ kost 599 euro
RedMagic 6S Pro-gamesmartphone met Snapdragon 888+ kost 599 euro Nieuws van 6 september 2021
Nubia maakt lichtere en dunnere variant van RedMagic 6-gamesmartphone
Nubia maakt lichtere en dunnere variant van RedMagic 6-gamesmartphone Nieuws van 27 mei 2021
Meer producten en artikelen
Smartphones Redmagic

Reacties (102)

-Moderatie-faq
102
100
41
2
0
49
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
avlt 27 november 2022 13:27
Dit snelladen van telefoons begint een beetje op de pixel-hysterie van een paar jaar geleden te lijken. Waarom zou je in vredesnaam je telefoon in een halfuurtje (of korter) opgeladen willen hebben? 's Nachts aan de lader is prima.

Ik zou me ook niet echt senang voelen bij een oplader/kabeltje waar 8,25A bij 20V doorheen geperst wordt. Dat zou ik dan weer niet op mijn nachtkastje willen leggen.
Shanquish @avlt27 november 2022 13:38
Ik vind het wel handig, dan hoef je je telefoon snachts niet aan de lader te hebben, wat de brandweer afraad
maar volstaat het om de telefoon bijv. tijdens het avondeten compleet vol te laden.
dan hoef je ook dat kabeltje/oplader niet op je nachtkastje te leggen.
InjecTioN @Shanquish27 november 2022 18:27
Zolang zoiets nergens actief gestimuleerd wordt, kan je er vanuit gaan dat bijna niemand zich iets van dat advies aan gaat nemen.

Ik ben wat dat betreft erg blij met het feit dat in ieder geval de iPhone “aware” is van standaard oplaad momenten en dat die leert om zo efficiënt mogelijk op te laden op een dergelijk moment. Dus in de nacht met een laag amperage, overdag met een hoger amperage (en wanneer mogelijk, hoger voltage). Ik weet niet of Android dat ook zo doet. Zou mooi zijn iig!

Ik ben er wel van overtuigd dat iedere Lithium accu die snel(-ler) wordt geladen, meer hitte veroorzaakt binnen de accu. Hierdoor weet ik ook zeker dat slijtage in zo’n gevallen beduidend sneller op zal treden. Net als bij 100% drainage en altijd maar volledig vol laden.
Wouterie @InjecTioN28 november 2022 09:59
Binnen Android is het per merk en prijsklasse verschillend. Mijn 'goedkope' Samsung kan het niet, de dure kan wel wisselen tussen snel- en langzaam laden op een redelijk slimme manier. Niet dat ik daar in de praktijk veel verschil in merk, maar dat zal wel aan mij liggen. Mijn iPads kunnen het overigens ook niet zie ik nu.

Het brandweer verhaal gaat niet specifiek over snelladen maar over het feit dat het niet handig is om zaken op te laden in je bed. Dit schrijven wordt door Jan- en alleman aangehaald om goedkope laders te ontraden, om überhaupt apparaten in de slaapkamer te ontraden en om verzekeringen duurder te maken etc... Terwijl het eigenlijk niets meer zegt dan dat je er op moet letten dat apparaten en adapters hun warmte kwijt moeten kunnen. Dat overladen wat ze noemen is allang niet meer relevant. De grote vraag is wel waar de warmte wordt geproduceerd. Doorgaans is het de adapter die warm wordt en ik ken ze die echt bloedheet worden. Dat is niet handig in je sokkenla naast je bed.
ro4sho @Shanquish27 november 2022 14:23
Gaat dan ook weer ten koste van de levensduur van je batterij

Als je de tekst op de pagina van jouw link goed doorneemt, zie je dat het risico van s'nachts laden met een normale lader niet zo groot is.
Bomberman71 @ro4sho27 november 2022 15:17
Welke nadelen van de levensduur ?
Al jaren hoor je die onzin en nergens is dat echt bewezen (significante vermindering).
Het is moderne techniek met meer dan alleen hoge wattage en zit heel ingenieus in elkaar.

Degradatie is er altijd en als het slowchargen beter was dan zou een iphone 7 accu wel 10 jaar mee gaan, we weten inmiddels wel beter.
Het steeds vol gooien naar 100% van een bijna lege accu is pas slecht en dat is wat de meesten doen aan het einde van de dag.
flippy @Bomberman7127 november 2022 17:05
die degradatie is er zeker wel maar het valt vaak gewoon niet op omdat mensen toch elke dag opladen.
en het gaat er niet om hoe vol of leeg de accu is maar hoe snel je hem oplaad. zolang je tussen de 30 en 80% blijft en op een beetje normale snelheid oplaad kan je rustig 15 jaar doen met een accu.

fun fact: zo doen alle electrische autos het ook. die geven 100% weer maar dat is eigenlijk 90% of zoiets en 0% is ook niet helemaal leeg. doen ze dat niet is de accu na 2 jaar naar de klote net als die van je telefoon.

daarom hebben veel telefoons en ook laptops de optie om tot 80~85% te laden en niet verder.

[Reactie gewijzigd door flippy op 22 juli 2024 19:22]

Verwijderd @flippy27 november 2022 20:35
Heb je hier ook daadwerkelijk bronnen voor behalve "Die degradatie is er zeker wel"?
-=bas=- @Verwijderd28 november 2022 04:51
Hier staat dat bij frequent gebruik van fast chargers voor elektrische auto's de capaciteit 3% ~ 6% afneemt.
https://joinyaa.com/guide...ging-battery-degradation/
Met als voetnoot dat het eerder de warmte is dan het aantal amperes is wat slecht is voor accus.
Auto's hebben ingebouwde koelsystemen voor hun batterijen dus die kunnen de boel dan nog koel houden.
In een telefoon zit dat niet dus die zal dan meer schade ondervinden.
Verwijderd @-=bas=-28 november 2022 10:08
Daar schrik ik eigenlijk niet van, het feit dat grote warmte niet goed is voor accu's is ook al bekend. Het lijkt er dus op dat het snelladen op zich, mits temperatuur in de gaten wordt gehouden, nauwelijks de accu aantast. Zo heeft oneplus 10t (150W) allemaal warmte sensoren om de accu en poort heen. Ik zal dus met een redelijk gerust hart af en toe op 150W laden.
flippy @Verwijderd27 november 2022 20:36
elke accu degradeert, dat is een vast gegeven. zou de vraag eerder andersom stellen: laat mij eens een accu zien die niet degradeert.
Verwijderd @flippy27 november 2022 20:37
Het gaat hier specifiek om degradatie door het snelladen. Oftewel, vindt er - door snelladen - degradatie plaats die anders niet plaats zou vinden? Dat is namelijk wat er altijd geclaimd wordt en waar ik graag bewijs voor zou zien.
flippy @Verwijderd27 november 2022 21:48
pak een willekeurige handleiding van een electrische auto er maar bij, daar staat het gewoon in klare taal.
je kan ook gewoon de datasheets lezen van de cellen, daar staat het ook gewoon in en vaak zelfs hoeveel degradiatie er is. kost je niet meer dan 20 seconden op google denk ik om een redelijke hit erover te vinden die verder gaat dan een control-c/v verhaal op cnet of qoura.

daarom ook mijn standpunt: laat mij een accu zien die niet degradeert want dat is namelijk de heilige graal van accutechniek.

je kan ook vragen aan jezelf of een motor die 7000 toeren maakt even lang zal leven dan een motor die 3500 toeren maakt. dat spreekt vaak iets beter tot de verbeelding. de echte in depth studies zijn vaak erg hoog gerepen.

[Reactie gewijzigd door flippy op 22 juli 2024 19:22]

Verwijderd @flippy27 november 2022 22:50
Lees je expres niet of is het gewoon onkunde? Het gaat niet om degradatie van een batterij. Het gaat erom of snelladen tot meer degradatie leidt dan normaal laden.

Ik vraag het je nog een keer: Heb je bewijs voor de stelling dat snelladen tot meer degradatie leidt dan normaal laden?

Daar gaat het om namelijk, niet om het volledig irrelevante feit dat een batterij sowieso last heeft van degradatie.

Als je nu weer met een compleet nutteloos verhaal komt over dat een batterij degradeert, zijn we wel klaar.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 19:22]

player-x @Verwijderd28 november 2022 08:44
Als je er meer over leest, dan zijn er genoeg bewijzen te lezen dat snel laden gewoon niet bevorderlijk is voor je batterij.

Als ik mijn zelf als voorbeeld neem, mijn bijna 3.5j oude Mi 9T Pro laad ik al die tijd tot 80%, ook laad ik hem met 5W draadloos laders (effectief 4W) die door mijn huis verspreid zijn (bank/bureau/bed).

Mijn batterij heeft nu na 3.5j, een gemiddeld dag verbruik van ongeveer 40% tegen 35% van toen hij nog nieuw was, denk niet dat er veel mensen zijn die dat kunnen zeggen.

Mijn broer die niet naar mijn advies luisterde om lief te zijn voor zijn batterij, had paar weken later na mij ook een Mi 9T Pro gekocht, ja hij gebruikte hem iets meer, maar hij ging van +/-50% verbruik per dag nieuw, naar niet het einde van de dag halen binnen 2.5j.

Maar on-topic, is +100W snel laden helemaal nutteloos, niet helemaal, zou het misschien de laatste 3.5j misschien wel 2 of 3x hebben kunnen gebruiken, om in nood ff snel in 10~15min genoeg te kunnen laden om de dag door te komen, na het vergeten van hem te laden, maar is voor mij is het iig geen verkoop argument om voor een dergelijk model te kiezen.
Verwijderd @flippy27 november 2022 23:04
Dus je hebt er geen bewijs voor? Goed om te weten. Fijne avond!
Grrrrrene @flippy28 november 2022 07:56
Je geeft gewoon keer op keer geen antwoord op de vraag: laat eens zien dat accu's harder degraderen door snelladen, want dat is de vraag. Jij blijft dooremmeren over dat accu's überhaupt degraderen, maar niemand ontkent dat.

Om er toch even inhoudelijk op in te gaan: ik merk met mijn OP Nord niet dat hij warmer wordt aan de snellader dan aan een normale USB-lader. Ik ben erg blij met de mogelijkheid mijn accu suppersnel op te laden, ik kan makkelijk tijdens het eten een bijna lege batterij naar een niveau trekken waar ik de rest van de avond verder mee kan (80% ofzo). Dat gaat alweer een hele tijd (2 jaar) goed zonder dat de accu snel degradeert. Ik hang hem eigenlijk altijd aan de snellader, ook 's nachts. Ergens is dat niet nodig, ik zou hem ook 's ochtends aan de lader kunnen hangen, maar dan sta ik onder de douche en heb ik een eventuele brand nog minder snel door*

* Ik verwacht dat ik onder de douche met de afzuiging aan de rookmelder niet zal horen, maar slapend in volledige stilte wel.
Raymond Deen @Verwijderd27 november 2022 20:57
Accu’s van iPhones degraderen, punt. Typ dit op een nieuw gekochte iPhone 12 die ik op 2 juli vorig jaar in gebruik heb genomen en die nu op een maximum capaciteit van 89% zit terwijl ik geoptimaliseerd laden aan heb staan en de accu aan de lader hang (qi op 10W) wanneer hij op 10% staat.
Ik weet het, dit is n=1, maar valt me eigenlijk best tegen. Kijk met enige angst naar het komende jaar, want wil toch wel minimaal 2 jaar doen met zo’n duur toestel.
Verwijderd @Raymond Deen27 november 2022 21:28
Het gaat hier specifiek om degradatie door het snelladen. Oftewel, vindt er - door snelladen - degradatie plaats die anders niet plaats zou vinden? Dat is namelijk wat er altijd geclaimd wordt en waar ik graag bewijs voor zou zien.
Copy-paste van reactie op iemand anders.
Raymond Deen @Verwijderd28 november 2022 00:01
Ik was (en ben) in de veronderstelling dat laden op 10w ook al snelladen genoemd mag worden. Maar als het geen snelladen is, dan vind ik die 11% degradatie in net meer dan een jaar helemaal slecht…
Bomberman71 @Raymond Deen27 november 2022 23:32
Degradatie is er altijd.
Het voordeel met echte fastcharging is dat als je op den duur gedurende de dag moet laden je met 15 minuten weer rustig 50% erbij hebt en je het probleem (de mindere accu) minder erg maakt.
Giekdbw @Verwijderd27 november 2022 23:44
Mooie plek om te beginnen
Verwijderd @Giekdbw27 november 2022 23:48
Dank! Ga ik naar kijken.
SuperDre @flippy27 november 2022 17:45
15 jaar met de accu.... Zijn maar heel HEEL weinig mensen die langer dan 5 a 6 jaar met hun smartphone doen, 10+ jaar is echt een zeldzaamheid.
flippy @SuperDre27 november 2022 17:50
dat staat er los van. maar het is wel belangrijk als dat ding dichtgeplakt zit met een kilo hars en tape en een accu vervangen je meteen een nieuw scherm kost als het al gaat. een telefoon met een rotte accu is ook niks waard als ik die wil verkopen na 3 jaar. ik ga echt niet voor 1000 euro een telefoon kopen om vervolgens elke zomer 150~300 euro uit te geven om de accu te vervangen omdat ik alleen de snellader gebruik. dat is ook financieel niet echt goed te praten.

[Reactie gewijzigd door flippy op 22 juli 2024 19:22]

dmantione @flippy27 november 2022 17:58
Niet alle fabrikanten zijn zoals Apple, als ik dit zo zie dan zijn eerdere modellen gewoon te demonteren. Een batterij die sneller slijt is te verantwoorden als dat meer gemak oplevert en er na een paar jaar simpelweg een nieuwe in gezet kan worden.
flippy @dmantione27 november 2022 18:04
dat kan dus niet meer want als je bij apple er een accu inzet die niet het juiste interne serienummer heeft (dus niet erin gezet door apple zelf) werkt de telefoon nog maar op half gas en krijg je constant foutmeldingen.

en samsung en kornuiten zijn vergelijkbare stunts uit aan het halen zodat het scherm het niet overleeft als he jem probeert uit elkaar te halen.

[Reactie gewijzigd door flippy op 22 juli 2024 19:22]

dmantione @flippy27 november 2022 18:06
Dus: Nubia = kwaliteit, Apple = rotzooi.

Ja, en dit is een omstreden uitspraak, maar uiteindelijk is dit een kwestie van kwaliteit.
flippy @dmantione27 november 2022 18:10
het heeft niks met kwaliteit te maken (de accus van apple zijn erg goed) maar met de ontwerpkeuzes. het is een bewuste keuze geweest van apple om het noodzakelijk te maken om een scherm te slopen om bij de accu te komen. net als dat je bij een budgetsamsung (die nog dunner is dan een iphone!) de achterkant er zo af kan wippen en een andere accu erin drukt.
dmantione @flippy27 november 2022 18:17
Nee, een apparaat wat bij een ongelukje niet mee gerepareerd kan worden deugt niet, repareerbaarheid is bij uitstek een kwaliteitskenmerk. Dat Apple ervoor kiest om niet repareerbaar te zijn is inderdaad hun bewuste keus, maar heel veel kwaliteitsproblemen zijn het gevolg van bewuste keuzen. Daar mag ik wat van vinden.
flippy @dmantione27 november 2022 18:20
je vermengt een slecht ontwerp met de kwaliteit van de onderdelen. die 2 dingen hebben niks met elkaar te maken. er zijn genoeg mensen die kopen iets omdat het een goed ontwerp is met slechte onderdelen maar ook andersom. anderen kopen beide gewoon niet.
dmantione @flippy27 november 2022 18:22
Nee, ik heb niets gezegd over de onderdelen, ik heb het over de kwaliteit van de telefoon. Een apparaat dat niets fatsoenlijk gerepareerd kan worden is rotzooi. Zonde van de goede onderdelen, had een beter apparaat mee gebouwd kunnen worden.
ziekloon @flippy27 november 2022 19:23
Bij Apple zelf een accu laten vervangen voor (bijvoorbeeld) een iPhone 13 Pro is 75 euro. Lijkt me niet extreem duur.
Bomberman71 @flippy27 november 2022 19:19
Leg eens uit waarom iPhones jarenlang na 1 jaar dan al duidelijk minder werden terwijl ze werden geladen met 5W ...
Sterker nog, het was zo erg dat ze 'cheat' software hadden gemaakt om de prestaties te minderen teneinde de gare accu minder te belasten.
flippy @Bomberman7127 november 2022 19:34
Omdat apple/timmie kok ervoor heeft gekozen om de accus op een te hoog voltage op te laden dan wat de chemie eigenlijk aankan.
sh1nigami @flippy28 november 2022 23:15
Auto accu wordt waarschijnlijk met meer reserve cellen gebouwd dan een telefoon accu waarbij we elke mah hard nodig hebben en de verwachte levensduur toch wel een factor 3-4x korter is dan bij een auto.

Snap wat je bedoelt, de 20-80 regel brengt mij zo'n 3-4 jaar aan bruikbare accu in mijn telefoons. Het laatste jaar gewoon tot 100% laden omdat je anders te vaak moet inpluggen
Blokker_1999 @Bomberman7127 november 2022 17:59
Sorry, maar je zegt in 1 post toch echt 2 dingen die bewezen foutief zijn.

Ja, snelladen degradeert de batterij wel degelijk sneller dan traag laden. En neen, een batterij naar 100% laden zal de batterij niet sneller doen degraderen. Wat slecht is voor een Lithium batterij is dat je deze langdurig nabij de 100% of 0% gaat houden. Dat degradeert de batterij wel, maar opladen tot 100% en dan opnieuw laten leeglopen? Neen, dat heeft dan weer geen significante invloed op de levensduur.
Jeffrey_KL @Bomberman7127 november 2022 23:00
https://www.frontiersin.o...89/fenrg.2022.905710/full

Komop, als je zegt dat het niet bewezen is kom dan met je eigen bronnen dat fast charging geen impact heeft. Inplaats daarvan ga je welles nietus roepen.
Bomberman71 @Jeffrey_KL27 november 2022 23:29
Ja, leuk die formules die heus wel zullen kloppen..
Theorie is vaak wat anders dan de praktijk want de vraag is of je het verschil zelf kan merken, en dat is niet het geval.
Het verschil is zo minimaal en het fastchargen gaat gepaard met complexe techniek en software.

Als het wel zo was dan hadden nu fora vol gestaan met toestellen met issues want muv de Iphone en de Pixel laden vrijwel alle merken heel wat sneller op zonder dat we daadwerkelijke praktijk bewijzen zien dat het echt schadelijk is. Het is iets van de afgelopen 4 a 5 jaar en nergens zien we echte voorbeelden.

Artikelen zoals deze zijn overal te vinden waarin staat dat in essentie het slechter is, maar dat de hardware en software het zo managen dat in de praktijk het verschil minimaal is. Nogmaals, de praktijk laad nergens een laad-gate zien.

https://www.makeuseof.com/fast-charging-battery-life/

https://youtu.be/UpqaQR4ikig
Wouterie @Bomberman7128 november 2022 09:10
Tja, het is vroeger erin geramd dat je een oplaadbare batterij regelmatig helemaal leeg moest laten lopen en dan weer helemaal volladen. Dat dit al een paar decennia niet meer opgaat en zelfs slecht is voor moderne batterijen wordt toch minder snel aangeleerd.
Het effect op de levensduur is en blijft een discussie. Snelladen zal op zichzelf niet schadelijker zijn als de warmte maar goed wordt afgevoerd. Diep ontladen en dan constant op 100% houden is inderdaad veel schadelijker.
Dat gezegd hebbende kijk ik nu naar de conditie van mijn accu in mijn 5 jaar oude laptop en die is nog 87%. De laptop hangt 99% van de tijd aan de voeding, wordt regelmatig mishandeld... ik denk dat er aardig wat overdreven wordt op batterij gebied. De gemiddelde batterij gaat inmiddels veel langer mee dan de gemiddelde smartphone.
Coolstart @Bomberman7128 november 2022 09:17
Li-ion is gevoelig voor te lang op 100% of 0% capaciteit te staan. Maar ook bij snelladen ontstaan die problemen. Ze noemen dat ‘plating’ op de anode. Komt ook voor als je uw batterij belast en tegelijk oplaad.

Je kan plating voorkomen door de batterij tijdelijk naar 60graden te brengen. (Pre heat) en dan kan je max 10min of 6C laden op voorwaarde dat je dan de batterij niet warmer laat worden en koelt na 10min op gasvorming te voorkomen.

Je kan er gewoon niet rond dat 1C laden een pak beter is voor je batterij. Je batterij zal langer zijn capaciteit behouden en stabieler zijn.

Stel uw batterij is 5000mah op 4.2volt = 20watt laden op 1C. 165watt is dan 8C. Stevig maar dat is natuurlijk piekvermogen in de 20% tot 60% band.

Die 165 watt kan dus in theorie maar ik geef je op een papier dat uw batterij na 500 cycles zo dood als een pier is terwijl een zuinige eigenaar met veel geduld wel de 1000 kan halen.
dasiro @ro4sho27 november 2022 15:37
zonder te weten welke batterijen en technologie gebruikt wordt, kan je daar geen uitspraak over doen, want die staat ook niet stil. Tegenwoordig worden soms meerdere cellen gebruikt om sneller te kunnen laden, wat hier misschien ook het geval is, waardoor er minder stress op elke cell komt dan als het 1 grote was
Coolstart @dasiro28 november 2022 09:24
Dat heeft zeker voordelen omdat je ze beter kan koelen of verwarmen en je de cellen stabieler kan houden maar de max laadsnelheid van een kleine snel is ook evenredig lager.

3x1000mah op 4 volt = 12watt op 2C = 24watt.
3000mah op 4 volt = 12wat op 2C = 24watt.

Celdeling helpt dus niet. Sneller laden = sneller degraderen. Dat is nu eenmaal een eigenschap can li-ion.
laurxp @Shanquish27 november 2022 17:05
Het risico is voornamelijk oververhitting van de batterij - en snelladen zorgt voor véél meer warmte dan druppelladen.

Een batterij 's nachts langzaam laten laden zou dus eigenlijk veiliger zijn dan een batterij overdag snelladen. Sure, je bent met overdag snelladen wakker, maar de kans dat hij überhaupt in de fik gaat is wel groter.
Chelseamarre123 @laurxp27 november 2022 18:15
Maar de warmte word gegeneerd in de lader en niet in de batterij.
Ook is de batterij in 2 stukken opgemaakt om snelladen mogelijk te maken.

Snelladen is echt zo heerlijk eens je het hebt. Ben al jaren gebruiker via OnePlus
lilmonkey @Chelseamarre12327 november 2022 21:47
Bij de snellaadtechniek van OnePlus wordt de extra warmte inderdaad in de lader gegenereerd, maar dat is niet het geval bij (de meeste?) andere snellaadtechnieken op de markt voor zover ik weet.
laurxp @Chelseamarre12328 november 2022 01:35
In dit specifieke geval zal dat wellicht meevallen, maar lang niet alle telefoons doen dat. Als ik mijn Nokia 6.1 op volle snelheid laat laden, zal die toch echt flink warm worden.
Wouterie @Chelseamarre12328 november 2022 09:12
En dat is dus per apparaat verschillend. Zit waarschijnlijk ook in het prijskaartje... de laders worden eigenlijk altijd wel warmer met snelladen, maar mijn Samsung blijft op kamertemperatuur terwijl mijn Xiaomi behoorlijk warmer wordt.
Wouterie @Shanquish28 november 2022 08:58
Dat brandweer verhaal is een beetje overdreven. Dat gaat er vooral over dat apparaten en adapters hun warmte kwijt moeten kunnen en dat is lastig onder je kussen. Je kunt een batterij in een modernere telefoon niet eens overladen. Het laden stopt gewoon bij 100% en start weer wanneer het wat zakt. Niet goed voor de batterij maar zeker niet gevaarlijk.
Xfade @avlt27 november 2022 14:00
En ik zou juist niet mijn telefoon de hele nacht aan een lader willen hebben. Ik doe mijn telefoon aan de lader, ga brood smeren en tandenpoetsen en dat ding is van 20 naar 80% (80 Watt lader), klaar voor de dag.
jongetje @avlt27 november 2022 14:03
Precies, heb juist het snelladen uitgezet en laad met ouderwets 5 Watt. Dan is alsnog mijn toestel in een paar uur vol en dat doei k 's nachts dus alle tijd. Ook nog eens veel beter voor de batterij.
Vlizzjeffrey @jongetje28 november 2022 19:16
Het is juist niet goed voor je batterij om hem elke keer helemaal vol op te laden.
jongetje @Vlizzjeffrey28 november 2022 22:19
Daarom laadt mijn telefoon ook tot 85 procent en stopt dan met laden.
Vlizzjeffrey @avlt27 november 2022 15:13
Ik zou zowiezo geen telefoon een de lader naast mijn hoofd willen liggen als ik ga slapen, het hoeft maar 1 keer fout te gaan.
Wouterie @Vlizzjeffrey28 november 2022 10:01
Als het mis gaat heb je dan liever het probleem op je nachtkastje of beneden in de woonkamer? Aangezien je maar zo'n 5 minuten de tijd hebt om een beginnende brand te blussen...;)
Vlizzjeffrey @Wouterie28 november 2022 19:14
Ik dacht eerder aan helemaal niet aan de lader houden als je er niet bij bent of wakker bent, die telefoons laden tegenwoordig snel genoeg op, even aan de oplader tijdens koken/eten en je bent er al.
dasiro 27 november 2022 12:58
en plots worden er nieuwe features eerst in Chinese toestellen geïntroduceerd ipv de "betere" toestellen voor de westerse markt
m.w. @dasiro27 november 2022 13:10
Dat is niks nieuws. Waarom is niet duidelijk, maar de Westerse consument let meer op zaken als levensduur en veiligheid. Als hier een bepaald merk telefoon al na een jaar sneuvelt dan geeft dat veel ophef en juridisch getouwtrek, daar niet.
dasiro @m.w.27 november 2022 13:31
maar is dat wel zo daar? Naar hun standaarden zijn dit waarschijnlijk ook dure toestellen die ze niet elk jaar willen vervangen omdat ze opfikken of niet meer kunnen laden.
SuperDre @m.w.27 november 2022 17:41
Alleen dan ga jij uit van dat een westerse telefoon beter is dan een chinese, wat dus echt al lang niet meer is. Hoeveel echt westerse telefoons zijn er.... Genoeg chinese merken die hier beschikbaar zijn die gewoon een lange levensduur (en wat noem jij lang voor mobiel) hebben.
Sqweekie @dasiro27 november 2022 13:05
Maar wel generfed zodat ie minder snel oplaadt dan in China.
jinks26 @dasiro27 november 2022 13:08
Als ik mij niet vergis worden de nieuwste features altijd eerst door Chinese toestellen geïntroduceerd. Vooral Vivo is goed om de eerste te zijn met nieuwe zaken.
Vlizzjeffrey @dasiro27 november 2022 15:08
Dat is al heel lang zo, niets plots aan.

Chinees toestel was de eerste met een uitschuifbare camera, camera achter het scherm, 120hz refresh rate, 108mp camera, veel nieuwe socs die als eerst in chinese smartphones werden gebruikt,
Arokh @dasiro27 november 2022 16:00
Ik denk dat de concequenties als het mis gaat in Europa veel harder zijn voor zo'n bedrijf dan in China. En de markt is veel groter daar, dus de focus ligt op concurreren in China, er is in Europa echt niks te halen. Eigenlijk een wonder dat ze überhaupt hier heen komen als ik eerlijk ben.
-=bas=- @dasiro28 november 2022 04:56
165 is meer als 65 dus de nieuwe telefoon moet wel beter zijn. :+
MiesvanderLippe 27 november 2022 13:47
8,25 ampere door zo'n priegel connector... Pwoah, liever zij dan ik. Ik zou denken dat ze dan beter de nieuwe PD voltages implementeerden.
RaJitsu @MiesvanderLippe27 november 2022 13:51
Als het werkt, werkt het. Neem aan dat er testrapporten zijn rond de betrouwbaarheid. De vraag is alleen of de batterij niet te veel opwarmt met het oog op de lange termijn.
Sarvesh50 @RaJitsu27 november 2022 14:15
Ik weet het niet zeker maar volgens mij heeft oneplus een techniek ontwikkelt voor het snelladen dat de batterij niet warm wordt maar het oplaadblokje/adapter
Timewa @Sarvesh5027 november 2022 17:29
Even iets nuanceren:
Als je je telefoon oplaadt zijn er grofweg 4 plekken waar dissipatie optreedt en dus warmte ontwikkeld zal worden:

1) Het minst relevant, de lichtnetadapter. In dit geval een extreem zwaar exemplaar. Bij 165W met 95% rendement wordt in de adapter ruim 8 Watt in warmte omgezet, maar daar heeft je batterij niks van te lijden.

2) Kabel & connectoren. De spanning bij USB was lange tijd uitsluitend 5V, en voor b.v. 10W is dat ook prima, er loopt dan 2 Ampere. Maar stel dat je 50W wilt laden, dan zou je 10 Ampere moeten laten lopen wat dikke kabels, meer verliezen en lompe/dure connectoren betekent. We gebruiken nu al jaren Quickcharge en Power Delivery waarbij de spanning over dezelfde USB connector wordt verhoogd, bijvoorbeeld naar 9V, zodat we kosten en verliezen in kabel en connector beperken. De PD standaard ondersteunt al 20V 5 Ampere (100W) over een USB C connector, bedoeld om b.v. laptops te laden. In het PD compatibele apparaat wordt middels DC/DC converters de spanning dan weer geconverteerd naar iets lagers, meestal ~4.2V of een veelvoud daarvan afhankelijk of er meerdere li-ion cellen in serie staan.

3) De DC/DC omvormer en laadelectronica in je telefoon. Typisch dus een step-down die b.v. 20V omzet in ongeveer 4.2V. Hierbij is rendement en koeling heel belangrijk, want elke Watt die je dissipeert in een kleine passief gekoelde behuizing als een telefoon kan zomaar weer een paar graden opwarming betekenen. De temperatuurverhoging die een Watt dissipatie tot gevolg heeft is immers afhankelijk van hoe snel de warmte afgevoerd kan worden. Oppervlak, materiaal en delta t.o.v. ambient zijn bepalend voor de warmteafvoer, en een telefoon heeft gewoon best weinig oppervlakte naar de omgeving toe.

4) De inwendige weerstand van de li-ion cell. Bij dit soort extreme laadsnelheden wordt de batterij intern geladen met 5C of meer, zeg 25 Ampere. Als je batterij een inwendige weerstand heeft van 0.02 Ohm dan dissipeer je dus al P = I2*R = 12.5W, binnen in de batterij, met een enorme opwarming tot gevolg. Je kunt dit verlagen met grotere electroden, metalen behuizing e.d., maar dat gaat allemaal wel ten koste van je energiedichtheid.

De combinatie van 3 en 4 bepaalt de totale dissipatie in de telefoon zelf, en het koelconcept en formaat de uiteindelijke opwarming. En die is weer bepalend voor de levensduur van de accu.

Je kunt prima de batterij supersnel laden met dusdanige stromen dat je de telefoon 60 graden opwarmt t.o.v. z'n omgeving, maar dan is je batterij na 50 cycli echt wel op z'n einde. En zo'n hoge energiedichtheid is daarbij ook een verhoogd veiligheidsrisico.

Wil je >3 jaar met je batterij doen dan kun je er beter voor kiezen om zo langzaam laden dat de opwarming zich beperkt tot slechts +10...20 graden. In de praktijk komt dat neer op laden met 5 tot 30 Watt voor een normaal formaat telefoon, dus 5V 1A/2A standaard USB (5W/10W) of quickcharge 9V 1.67A (15W). Dan valt de opwarming best mee. Betekent wel dat een 4.2V/5000mAh batterij pas na 1.5 uur vol is, in de praktijk duurt het nog wat langer vanwege laadinefficiency en het feit dat de laatste procentjes langzamer gaan vanwege de chemie in de li-ion cell.

Wil je toch per sé supersnel laden met b.v. 165 Watt, dan moet je diverse tradeoffs accepteren (formaat, snelle degradatie accu, verhoogd risico op defecten door extreme interne temperaturen, verhoogd veiligheidsrisico...). Of een actief gekoelde telefoon accepteren. Koeling via de docking/lader kan ook, zoals Samsung ooit deed met de DeX docking. Ik kan me goed voorstellen dat een laaddockingstation met goede thermische koppeling met de telefoon, en b.v. een peltier element en fan ingebouwd, een praktische manier is om snel te laden zonder opwarmingsproblemen en zonder dat de telefoon zelf meer overhead krijgt. Een serieuze meerprijs, maar dit gaan we vast nog wel zien in de toekomst.

Er is dus niet zoiets als een technologie waarbij de accu niet opwarmt: Je hebt altijd te maken met bovenstaande elementen en de design- en kostentrade-offs in het dilemma tussen levensduur, formaat, veiligheid, laadsnelheid etc.

Natuurlijk wordt per jaar het rendement van de DC/DC conversie steeds beter en de inwendige weerstand van de batterijen ook steeds lager waardoor we wel met steeds hogere vermogens veilig en verantwoord kunnen laden. Maar een telefoon laden met 165W is wel echt de uiterste grens op zoeken en m.i. meer een marketing stunt dan dat je dit echt zou moeten willen gebruiken.

[Reactie gewijzigd door Timewa op 22 juli 2024 19:22]

Wouterie @Timewa28 november 2022 10:10
Hèhè! Eindelijk iemand met een inhoudelijke reactie die meer hout snijdt dan 'ik denk' en 'ik voel'.

Je kunt je natuurlijk afvragen of de telefoon wel echt met 165W wordt opgeladen of dat dit een theoretische waarde is die alleen onder gecontroleerde omstandigheden kan worden gehaald. In de praktijk zie je dat het BMS ingrijpt als de temperatuur te veel stijgt.
Verwijderd @Sarvesh5027 november 2022 14:51
Alhoewel OnePlus er redelijk bekend mee is geworden onder de naam warp charge (dacht ik), komt de technologie van het overkoepelende BBK. Onder BBK valt OPPO, OnePlus, Realme, vivo en nog meer.

De naam waar het wat meer technisch onder valt is VOOC, en de laatste variant heet superVOOC (ja, flauw).

https://en.wikipedia.org/wiki/VOOC
RaJitsu @Verwijderd27 november 2022 16:46
Technisch is de structuur dat onder BBK je Oppo en Vivo hebt, en onder Oppo vallen Oneplus en Realme terwijl onder Vivo en Iqoo valt (vooral gericht op Zuid-Azië vooralsnog). Inderdaad delen ze techniek waarvoor ze om een mij onduidelijke reden een andere naam gebruiken.
Xfade @Verwijderd27 november 2022 19:04
Aanvullend, OnePlus noemt het nu ook gewoon SuperVOOC ipv. Warp Charge op de telefoon en in de marketing.
En AirVOOC voor wireless.
MiesvanderLippe @RaJitsu27 november 2022 14:01
Bij NVIDEA dachten ze hetzelfde :P
loki504 @MiesvanderLippe27 november 2022 15:28
En dat ging om A: een laag percentage problemen en B: de belangrijkste ze waren niet goed aangesloten. Dat heeft echt niets met de grote van de connector temaken. Ik zou zelf dan het ontwerp iets aanpassen Omdat user error wat lastiger is.

Die 6 en 8 pins branden ook nog wel eens door.
dasiro @MiesvanderLippe27 november 2022 16:43
als je een grap wil maken, leer dan tenminste de juiste bedrijfsnaam: NVIDIA met 2 i's
SuperDre @MiesvanderLippe27 november 2022 17:48
Maar met die connector zijn blijkbaar geen problemen als je die goed aansluit.
laurxp @RaJitsu27 november 2022 17:01
Het grootste probleem is dat je geen standaard USB-C kabels kan gebruiken. Deze zijn gemaakt voor 3A (60W of minder) of 5A (60-240W).

Het gevolg is dat je dus verplicht bent een specifieke kabel van de fabrikant te gebruiken, of een third-partykabel zwaar gaat overbelasten.
Xfade @laurxp27 november 2022 19:10
Je kan prima een standaard kabel aansluiten. De chip en adapter herkennen dit en verlagen dan het laad vermogen, Als ik een standaard kabel gebruik op mijn 80Watt lader, dan laad hij slechts met 35Watt op.
RaJitsu @Xfade27 november 2022 19:48
Hij gaat natuurlijk uit van 100% functionaliteit, dus dat je de beschikking hebt over snelladen op max capaciteit. Maar wat dit betreft is de type-C-standaard sowieso een enorme zooi, zoals ook besproken is in de afgelopen Tweakers-podcast.

Maar goed, een enorm probleem is dat niet, omdat je waarschijnlijk slechts één lader hebt met deze capaciteit waar je de betreffende kabel bij bewaard. In deze ervan uitgaande dat je de lader en kabel bij het toestel geleverd krijgt, ipv wat bepaalde fabrikanten doen en je er een losse aankoop voor laten doen.
Xfade @RaJitsu27 november 2022 20:01
Hij heeft het over het overbelasten van een thirdparty standaard usb kabel.
habbekrats @laurxp27 november 2022 21:49
In mei 2021 is versie 3.1 van de USB Power Delivery-standaard aangekondigd, waarbij het maximale laadvermogen is opgedreven tot 240 watt via usb type-c. De bestaande spanningen van 5, 9, 15 en 20 volt worden aangevuld met 28 V (meer dan 100 W), 36 V (meer dan 140 W) en 48 V (meer dan 180 W). Daar komt ook een adaptieve spanning bij, die vanaf 15 V tot 28, 36 of 48 V gaat (afhankelijk van het beschikbare vermogen).
laurxp @habbekrats28 november 2022 01:32
Het probleem is dat deze laders dat dus niet gebruiken. Ze hebben een compleet nieuw protocol bedacht.
-=bas=- @MiesvanderLippe28 november 2022 05:04
PD gaat maar tot 20 volt.
De nieuwe USB-C 2.1 standaard gaat tot 48V met een max van 5A.
Dus RedMagic Pro 10 zal wel met een 240W lader worden uitgerust.
Je telefoon vol in 3 minuten. O-)
Wel uitkijken voor de vonkenregen bij het eruit trekken van de laadkabel.
andries98 27 november 2022 13:29
Allemaal mooi en aardig maar wie/welke instantie zegt hier een keer wat over hoe milieu onvriendelijk dit is... in 95+% van de gevallen is dit totaal niet nodig terwijl je wel met de lage efficienti zit om nog maar niet over batterij levensduur te praten. Ik zou soms ook wel ff snel willen opladen maar 165 watt is toch wel beetje overkill... misschien nog enigszins voor de gamers? Als je het nou als noodfeature aan kan zetten, en hij daarna automatisch weer uitgezet wordt is het nog enigszins nuttig en stuk milieuvriendelijker
Vlizzjeffrey @andries9827 november 2022 15:11
Lastig om daar over te oordelen als we niet weten hoe de accu's zijn opgebouwd in dit toestel.

Kan zijn dat de accu is verdeeld over 3 kleinere accu's, die dan elk met 55 watt opladen, dat is dan niet minder efficient dan 1 accu die met 55 watt wordt opgeladen en ook niet milieu-onvriendelijker.
Bomberman71 @Vlizzjeffrey27 november 2022 15:19
Precies ... Maar omdat het niet mainstream is dan is het opeens fout.
Jaren geleden zagen we hetzelfde met wireless chargen.

Traag, niet efficient, warmte, nog steeds een draad, etc etc etc.
Totdat Apple het deed en we het nu zelfs in nieuwere auto's zien en nu hoor je niemand er meer over.
Het is zelfs een verdienmodel geworden met speciale cases en alles.

Wat een boer niet kent vreet hij niet....
andries98 @Bomberman7127 november 2022 22:52
Wireless charging is ook niet bepaald milieuvriendelijk... efficienti is nog steeds stuk lager. Dat het handig is absoluut en voegt om die reden ook wat toe. 165w chargen in mijn ogen gewoon zelden.
Het milieu is gewoon weer iets minder interresant (want dit blijft gebeuren, moet altijd sneller, mooier, groter etc.). Ik zie liever wat nuttigere technieken die ook wat aan de natuur teruggeven. Bijv 50w met dezelfde batterij beschermingstechnieken, dan kan je weer grotere batterij en/of langere batterijlevensduur.
Maar ach, het helpt de techniek weer vooruit :)
andries98 @Vlizzjeffrey27 november 2022 22:46
Dank u voor de reactie. Grotendeels geef ik je gelijk! Ik weet niet genoeg en er zijn nauwelijks fatsoenlijke testen te vinden en ze komen tegenwoordig met allerlei extra batterij beschermingstrucjes in deze modellen dat het moeilijk vergelijken wordt (dezelfde trucs zou je ook in tragere laders kunnen toepassen voor betere levensduur/veiligheid). Maar ik kan me niet voorstellen dat ze die vermogens er ineens in kunnen stoppen zonder extra hitte, en hitte is slecht voor de batterij en ook niet persee goed voor de efficienti boven een bepaald niveau. Dus ben wel erg nieuwsgierig naar de techniek die dit efficienter maakt zonder op veiligheid in te leveren (dus vergeet even sommige trucjes die bijv oppo toepast want die kan je ook toepassen zonder mega fast charging)
Maar ach het helpt de techniek vooruit :)
Adion @andries9827 november 2022 13:48
Bron?
De enige reden dat laden met 165 watt mogelijk is is net omdat zoveel mogelijk inefficienties weggewerkt zijn. Veel minder als 90% efficientie en het word erg moeilijk om in een kleine telefoon of lader zonder ventilator de warmte weg te werken.
andries98 @Adion27 november 2022 23:04
Goede vraag maar at is een lastige want het is erg moeilijk een eerlijke vergelijking op te stellen want deze telefoons krijgen ook weer nieuwe extra tools mee om de batterij langer te laten leven. Naast accu, processor en scherm verschillen.
Maar youtube helpt een beetje. Een voorbeeld: https://m.youtube.com/watch?v=r0hN8nNkgjU
Maar er zijn er nog veel meer te vinden. Over efficienti en warmte heb ik in comments hiervoor al geschreven en heb ik gewoon erg mijn twijvels tav natuur fysica. Ze zijn al lange tijd tegen warmte problemen aan het lopen dus verwacht ook al relatief hoge efficienti (naast dat ze al jaren zeggen dat teveel warmte slecht is voor lithium). Maar dat is moeilijk te bewijzen en de tijd zal het leren. Mijn punt is vooral wat voegt 165w (ong 15 min opladen) echt toe? In de gros van de tijd is voor de meeste mensen snachts laden prima? Kan je beter die technieken die nu de batterij beschermen gebruiken om het meestal langzaam en veiliger te houden en ook de accu langer te laten meegaan. Mobiels gaan steeds langer mee en de accu is toch wel echt een zwak en sterk milieu vervuilend punt.

[Reactie gewijzigd door andries98 op 22 juli 2024 19:22]

enermax 27 november 2022 16:11
Snel laden is een super functie. Een batterij gaat 300-500 volledige cycles mee. Dus als je 500x tot 100% laad heb je al je cycles verbruikt en is je batterij op. Als je tot 80% laadt verbruik je maar 0,15 cycles per keer en slijt je batterij 8x minder snel. Ik zelf laad tot 70% dat is 0,1cycle verbruik per keer. Door het snelladen is je batterij binnen 10min op 70%. Als de batterij warm wordt de stroom verlaagd dan is de batterij al bijna vol. Nooit meer snachts (onveilig) laden en je batterij is altijd in top conditie. In de app Accu battery pro kun je een laadniveau instellen.
bjvdven @enermax27 november 2022 21:28
Ik verkoop mn telefoon gewoon na 2 jaar. Of de volgende eigenaar de batterij goed genoeg vindt of er iets aan wil doen is dan aan hen.
andries98 @enermax27 november 2022 23:23
Ik snap waar je vandaan komt, maar er zijn nog teveel nadelen in mijn ogen. 70% vindt ik te weinig (zeker aangezien je batterij ook langzaam achteruitgaat) en betekent dat ik regelmatig geen dag doorkom. Laat staan met de steeds grotere/scherpere en snellere displays enzo. Ik zie die 70% wel zitten maar met de huidige telefoons schiet het niet echt op. En grotere accus lijken er ook nauwelijks te komen ivm ruimte...

Dan blijft in mijn ogen vooral snachts opladen als een goed punt.
Maar vraag me af of dit wel echt zo'n groot punt is (even chinese meuk daargelaten) ... er zijn zoveel apparaten in huis aan met adapters etc... Elektronica en brandveiligheid blijft een ding en is gewoon kwestie van kwaliteitseisen opschroeven (sommige van de hier gebruikte technieken zouden hier ook al bij kunnen helpen).
Thnx voor de tip van de batterij app!
mrbullet 27 november 2022 17:53
HWI had een keer duurtest voor SSD gehouden.
Wellicht kan Tweakers/HWI weer zo'n test houden, maar nu voor snelladen en maximaal snel ontladen van een populaire telefoon model.
andries98 @mrbullet27 november 2022 23:10
Probleem is denk ik een eerlijke vergelijking, er is zoveel verschil in accu capaciteit, processoren, schermen en accu beschermingstools (die waarschijnlijk ook op andere toestellen zouden kunnen maar niet gedaan wordt).
Zou dan alleen een gevoel geven voor de op dat moment geteste telefoons, maar elke nieuwe telefoon zou dan ook weer getest moeten worden.
Ik vind het wel interessant en zou het graaag zien maar ik ben bang dat het milieu niet belangrijk genoeg gevonden wordt en mensen redenen zoals scherm, functies etc gaan opnoemen om het weer goed te praten ;)
Odder thing 28 november 2022 02:15
Wat een oplaad geweld zeg. Even165-Watt jagen door een massaal geproduceerd accuutje. Ik zou er niet rustiger van worden als dat op mijn nachtkasje ligt te broeien.
Sharky @Odder thing28 november 2022 08:50
Of 8 ampère door een goedkope, Chinese adapter. Of zo'n Chinese WCD met ingebouwde USB-poort die aan geen enkel keurmerk voldoet. Er is een Youtuber die dat soort spullen reviewt (kan hem zo snel niet vinden) en die maakt er altijd gehakt van.
skipe 28 november 2022 02:44
https://youtu.be/UpqaQR4ikig

Nog even een voor mij duidelijke uitleg, het heeft dus vooral met de temperatuur van de accu te maken en snelladen hoeft geen negatief effect te hebben op de levensduur van de accu. Nu ga ik ervan uit dat deze video op feiten is gebaseerd
Tadango @skipe28 november 2022 12:03
Warmte is inderdaad de grootste factor. Daarom heeft elke accu een temperatuur sensor. Snel laden zonder dat het toestel warm wordt kan dus prima. Sneller laden levert alleen wel meer hitte op, dus is wel minder goed voor je accu. De meeste laders zullen het vermogen alleen korstondig halen en zodra de temperatuur oploopt zal deze langzamer gaan laden. Snel laden in een koude omgeving zal sneller zijn dan in een warmte omgeving.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.